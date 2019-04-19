Выборы 2019: что нельзя делать избирателям во время голосования [ Редактировать ]
Во время выборов украинцам запрещено голосовать без оснований, фотографироваться с бюллетнем, проводить агитацию и тому подобное, передает "УНН".
"Нельзя получать бюллетень без должных на то оснований - только при условии наличия паспорта и включение этого лица в список избирателей. В противном случае - это уголовное преступление. Нельзя фотографировать, вести видео фиксацию своего волеизъявления, нельзя осуществлять любые призывы - голосовать или не голосовать, распространять агитационные материалы и т.д.", - сообщает координатор Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.
Ранее сообщалось, что Кличко обратился к украинцам с новым обращением, а также что Порошенко записал новое обращение.
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