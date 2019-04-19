В соборе Парижской Богоматери нашли несколько критических точек, которые необходимо немедленно укрепить, чтобы избежать обрушения. Об этом сообщает Le Figaro.

Первый критический элемент расположен в северном трансепте собора.

Треугольный элемент длиной около 15 метров и весом несколько тонн, который тянется по фасаду, больше не поддерживается опорными балками крыши.

"Сегодня вечером была проделана значительная работа, чтобы укрепить верхнюю часть, соорудили что-то вроде опор", - сказал 18 апреля министр культуры Франк Ристье.

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Этот элемент в случае падения может привести к обрушению значительной части северного фасада.

Второй элемент, вызывающий опасение, - это западный фронтон. Он находится между двумя колокольнями.

Этим элементом отмечен западный конец крыши нефа. Перекрытия, на которые он опирался, упали после пожара.

"Он очень хрупкий, он наклоняется, особенно потому, что статуя ангела наверху настолько обожжена, что раскололась до самого конца", - объяснил Ристье.

Третий проблемный момент: угол южной колокольни, "который настолько нагрелся, что камни стали полностью рыхлыми, что существует риск разрушения химер".

"Если они рухнут, они могут поставить под угрозу большой орган, который до сих пор сохранился. Операция по снятию химер уже началась", - сказал министр.

Напомним, что 15 апреля в Париже загорелся собор Парижской Богоматери. Огонь стремительно распространился внутри здания, в результате чего обвалился шпиль и крыша.

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