Необходимо четко осозновать, что бросать курить можно долго и мучительно. Мотивация - главное условие борьбы с вредной привычкой. Поставив перед собой эту цель, методично, шаг за шагом следуйте к ней, пишет "Телеграф".

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Неделя первая

1. Подсчитайте, сколько сигарет в день вы выкуриваете.

2. Проследите, в каких ситуациях вы тянетесь за сигаретой чаще всего, и постарайтесь контролировать себя в такие моменты.

3. Выкуривайте на одну сигарету в день меньше, чем обычно.

4. Если в один из дней вы по каким-то причинам выкурили больше установленной для себя нормы, в последующие дни этой недели "верните долг".

Недели вторая и третья

5. Выкуривайте на три сигареты в день меньше, чем на прошлой неделе.

6. Не курите натощак, на морозе и на сильном ветре.

7. Купите электрозажигалку и не пользуйтесь больше спичками, чтобы зажечь конфорку газовой плиты.

8. Всякий раз, когда вам хочется закурить, сперва досчитайте до пятнадцати, затем вспомните все срочные дела и только после этого берите сигарету - если желание к этому моменту не пропало.

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Недели четвертая и пятая

9. Еще минус пять сигарет к тем трем.

10. Выньте из всех сумок и карманов сигареты и спички и положите их в ящик письменного стола, шкафа или комода. Зажигалки подарите или спрячьте в труднодоступное место.

11. Никогда больше не курите на ходу.

12. Постарайтесь не курить сразу после еды, а также после чая или кофе.

13. Если вам захочется закурить на улице, придется покупать новую пачку сигарет и спички: помните, у вас в сумке запасов больше нет.

14. Купите никотиновую жвачку.

Недели шестая и седьмая

15. Количество выкуриваемых вами сигарет отныне не должно превышать четверти первоначальной дневной нормы. Например, если вам требовалась пачка на день, когда вы приступили к борьбе со своей вредной слабостью, то сейчас вы должны обходиться не более, чем пятью сигаретами.

16. Не забывайте выполнять все предыдущие шаги и перечитывайте время от времени этот список.

17. Испытав желание закурить, сначала сделайте какое-нибудь дело, а потом уж берите сигарету, если к этому моменту не передумали.

18. Когда вам протягивают пачку сигарет, отвечайте: "Спасибо, я не курю".

19. Поступите с пепельницами так же, как раньше с зажигалками: спрячьте их куда-нибудь подальше.

20. Не покупайте больше сигареты блоками, идите за очередной пачкой, только когда в предыдущей не останется ни одной сигареты.

Недели восьмая и девятая

21. Закуривайте первую сигарету не раньше 16.00, а последнюю - не позже 23.00.

22. Не забывайте: если вы сорвались и превысили свою норму, в последующие дни придется курить меньше, чтобы "рассчитаться по долгам".

23. Попробуйте не курить целый день. Можете использовать в качестве "компенсации" никотиновую жвачку.

24. Отныне ваша доза - одна сигарета в день.найдена главная причина старения.

25. А когда этот срок подойдет к концу, курите по одной сигарете в неделю. Пока не кончится последняя пачка.

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