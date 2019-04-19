Ученые из США узнали главную причину старения человеческого организма. Об этом сообщает MedicalXpress.

Исследователи узнали, что с возрастом число мутаций в соматических клетках увеличивается. Ученые предполагают, что это и есть главный процесс, запускающий старение.

Оказалось, что новорожденные имеют около 463,4 мутаций, тогда как у людей 97-106 лет их количество достигло 3127. Также исследователи проследили постепенное увеличение количества мутаций. Их число у людей возрастом 27-30 лет составляет в среднем 1181,9, а 52-75 лет, - 2101,7.

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Также ученые заметили, что некоторые участки генома более склонны к появлению мутаций, а некоторые из них похожи на те, что возникают в раковых опухолях.

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