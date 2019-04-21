Часто говорят: "Не нервничай, нервные клетки не восстанавливаются". Однако и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что не все так катастрофически, ведь одни нейроны погибают, а другие - рождаются, сообщает 112.ua.

"Нейроны погибают и рождаются всю нашу жизнь, хотя и с разной интенсивностью. У людей процесс образования новых нейронов самый интенсивный в детстве. При этом нейроны погибают прежде всего не из-за стресса, а из-за неправильного питания, алкоголя, выхлопных газов, недостатка движения, и даже обучения и общения", - объяснила Супрун.

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Она утверждает, что пока мозг жив, он постоянно строит нейронные сети. Поэтому наша задача, по словам и.о. министра здравоохранения, поддерживать здоровье мозга, чтобы ему было легче это делать.

"В мозге всю жизнь происходят перестройки нейронных сетей, появление и гибель нейронов, и нам необходима стимуляция различными факторами, чтобы поддерживать здоровую работу мозга", - пишет Супрун. Исходя из этого, она посоветовала украинцам заниматься спортом, правильно питаться и жить активной социальной жизнью.

Ранее мы сообщали, что Супрун назвала главную причину смертности украинцев, а также дала ценный совет избирателям.