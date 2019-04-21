В НАТО поздравили Зеленского с победой [ Редактировать ]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразил надежду на продолжение сотрудничества.
"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является ценным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", - написал он на своей странице в микроблоге Твиттер.
Напомним, что уже были опубликованы первые результаты экзит-полов.
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