Вибори президента: Центрвиборчком оприлюднив попередні підсумки голосування [ Редактировать ]
Зараз проходить прес-конференція представників фонду "Демократичні ініціативи", які проводять національний екзит-пол у 2019 році. Отже, ось які цифри за результатами голосування у другому турі:
- Володимир Зеленський - 73,2%
- Петро Порошенко - 25,3%
- Зіпсували бюлетень або закреслили обох кандидатів - півтора відсотки - 1,5%
Майже 50% розрив між Зеленським та діючим президентом Петром Порошенко.
Ці данні - це результати національного екзит-полу станом на 18:00, тобто за 2 години до завершення голосування. Цифри ще можуть змінитися. Нові результати ми повідомимо за дві години, о 22:00. За словами експертів, похибка екзит-полу складає не більше 2%. За результатами 1-го туру вона склала навіть менше - трохи більше 1%. Тому зараз можемо говорити про те, якими видались результати голосування і хто перемагає на виборах-2019.
Раніше ми писали про те, що в Австралії вже підрахували голоси.
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