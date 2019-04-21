Зараз проходить прес-конференція представників фонду "Демократичні ініціативи", які проводять національний екзит-пол у 2019 році. Отже, ось які цифри за результатами голосування у другому турі:

Володимир Зеленський - 73,2%

Петро Порошенко - 25,3%

Зіпсували бюлетень або закреслили обох кандидатів - півтора відсотки - 1,5%

Майже 50% розрив між Зеленським та діючим президентом Петром Порошенко.

Ці данні - це результати національного екзит-полу станом на 18:00, тобто за 2 години до завершення голосування. Цифри ще можуть змінитися. Нові результати ми повідомимо за дві години, о 22:00. За словами експертів, похибка екзит-полу складає не більше 2%. За результатами 1-го туру вона склала навіть менше - трохи більше 1%. Тому зараз можемо говорити про те, якими видались результати голосування і хто перемагає на виборах-2019.

Раніше ми писали про те, що в Австралії вже підрахували голоси.