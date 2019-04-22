Бывшая Ди Каприо раскрыла секрет идеальной фигуры (видео) [ Редактировать ]
27-летняя датская модель Нина Агдал, бывшая возлюбленная голливудского актера и знаменитого холостяка Леонардо Ди Каприо, восхитила подписчиков в соцсети секретом идеальной фигуры.
Модель опубликовала подробную видео-инструкцию, как подготовить тело к лету.
Ранее сообщалось, что Памела Андерсон снялась в пикантной фотосессии с бойфрендом, а также что Джамала показала подросшего сына.
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