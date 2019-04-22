51-летняя актриса и модель Памела Андерсон уже долгое время не снималась для журналов и не участвовала в фотосессиях. Однако на днях звезда поразила сеть, показав сексуальные кадры для глянца.

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Памела Андерсон в очередной раз удивила своих поклонников. После возобновления отношений с 33-летним французским футболистом Адиль Рами она снялась с любимым в сексуальной фотосессии.

Ранее сообщалось, что Диана Крюгер впервые показала дочь, а также что Меган Маркл стала объектом насмешек со стороны британцев.