Памела Андерсон снялась в пикантной фотосессии с бойфрендом [ Редактировать ]
51-летняя актриса и модель Памела Андерсон уже долгое время не снималась для журналов и не участвовала в фотосессиях. Однако на днях звезда поразила сеть, показав сексуальные кадры для глянца.
Памела Андерсон в очередной раз удивила своих поклонников. После возобновления отношений с 33-летним французским футболистом Адиль Рами она снялась с любимым в сексуальной фотосессии.
Допис, поширений Pamela Anderson French Fan (@pamelaandersonfrenchfan)
Ранее сообщалось, что Диана Крюгер впервые показала дочь, а также что Меган Маркл стала объектом насмешек со стороны британцев.
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