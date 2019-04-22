Сын Тины Кароль расстрогал поклонников (видео) [ Редактировать ]
Поклонники опубликовали видео, на котором Тина Кароль нежно бьет святой вербой своего сына и желает ему здоровья, а он ей, чтобы "добрые песни пела".
Вениамин также смог посидеть в кресле своей матери и понаблюдать за репетицией. "Как мило!", "Мамин ангел", - написали поклонники.
Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina)
Ранее сообщалось, что Джамала показала подросшего сына, а также что Памела Андерсон снялась в пикантной фотосессии с бойфрендом.
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