У селах Черкащини за допомоги Сергія Рудика з'являються спортивні та дитячі майданчики [ Редактировать ]
Футбол, баскетбол, турніки та орбітреки. У селах на Черкащині масово з'являються спортивні та дитячі майданчики. Раніше тут нічого подібного взагалі не було. Чому ситуація змінилася, та звідки гроші? Про це у наступному матеріалі.
"Дніпряночка"один із найспортивніших дитячих садочків Червоної Слободи. Викладач фізкультури Василь Дорошенко пишається, троє його колишніх вихованців уже відстоюють честь рідного села у місцевій футбольній команді. Але тримається все виключно на ентузіазмі вихователів і батьків. Увесь спортивний інвентар у садочку - робили самотужки.
"Кошик для баскетболу, теж своїми руками робилося, там єсть майданчик для старших діток, тоже баскетбольна площадка. Там в мішені попадати, пеньочки, закопувались пеньочки. Тж своїми руками", - говорить Василь Дорошенко, вихователь фізкультури дитячого садочка "Дніпряночка".
Та відтепер у малечі з'явився справжній спортивний майданчик. В "мурашнику", саме так називається комплекс, є і відділення для баскетболу, і турніки, і смуга перешкод. Його закупили коштом державної програми соцекономрозвитку - вартість 70 тисяч гривень. У наданні цих коштів допоміг нардеп Сергій Рудик.
Подібний спортмайданчик встановили і в парковій зоні Червоної слободи. А у сусідніх Леськах за кошти цієї ж програми придбали тренажери. Тепер місцевій молоді є чим займатись, каже нардеп. Одному з перших йому доручають випробувати Орбітрек.
"Моя дружина мені розповідала, що вона після народження повертала собі форму по 45 хвилин у день 4 рази в тиждень займалась на орбітреку".
Загалом, за останній рік подібні зони дозвілля облаштували у 16 навколишніх селах. В деяких ні дитячих, ні спортивних майданчиків взагалі ніколи не було.
"Поставив перед своєю командою і перед собою особисто, щоб не було жоднгого села де не було б дитячого і спортивного майданчика. На сьогоднішній день ми вже перевиконали цю програму. Сьогодні ми вже відкрили 36 майданчик крім цього у нас повним ходом будуються футбольні поля, зараз ми дивимось гравієм посипаний майданчик, але вже закуплена штучна трава", - говорить Сергій Рудик, народний депутат.
Це футбольне поле в Леськах теж профінансовано з двох загальнодержавних програм. Його будівництво скоро закінчується, а перший матч місцеві жителі планують зіграти на День Конституції.
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