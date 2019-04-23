Последние назначения на посту президента: Порошенко подписал указы [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о назначении 84 судей. Об этом сообщает говорится на сайте главы государства.
Указом №159 Порошенко назначил 53 судей, а указом №156 президент назначил 31 судью.
Действующий президент подписал указы о назначении в местных общих судах судей Винницкой области, Донецкой области, Житомирской области, Киевской области, Кировоградской области, Николаевской области, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Луганской области.
Ранее посольство США в Украине отметило, что назначение судей является важным этапом в выполнении обещания власти относительно обеспечения беспристрастного правосудия.
Тем временем в Украине завершился второй тур выборов победой Владимира Зеленского, а в ЦИК опубликовали окончательные результаты.
по теме
Судді антикорупційного суду будуть незалежними від влади - Петро Порошенко
В Україні запрацював Вищий антикорупційний суд. Напередодні там склали присягу 38 суддів. Відбір із кількасот кандидатів тривав сім місяців, за участі міжнародних експертів
В Україні запрацював Вищий антикорупційний суд
38 суддів сьогодні склали присягу на урочистій церемонії за участю Президента України
В Украине заработал Антикоррупционный суд
В четверг, 11 апреля, на церемонии принятия присяги судьями Антикоррупционного суда действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к судьям
Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
В Украине завершился второй тур выборов президента Украины
"Вернусь через 5 лет": Порошенко сделал неожиданное заявление
22 апреля пятый президент Украины Петр Порошенко выступил на митинге благодарности