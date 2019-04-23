Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о назначении 84 судей. Об этом сообщает говорится на сайте главы государства.

Указом №159 Порошенко назначил 53 судей, а указом №156 президент назначил 31 судью.

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Действующий президент подписал указы о назначении в местных общих судах судей Винницкой области, Донецкой области, Житомирской области, Киевской области, Кировоградской области, Николаевской области, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Луганской области.

Ранее посольство США в Украине отметило, что назначение судей является важным этапом в выполнении обещания власти относительно обеспечения беспристрастного правосудия.

Тем временем в Украине завершился второй тур выборов победой Владимира Зеленского, а в ЦИК опубликовали окончательные результаты.