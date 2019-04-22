Выборы президента Украины-2019: официальные результаты [ Редактировать ]
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В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. Центральная избирательная комиссия уже подсчитала 99,86% голосов - Владимир Зеленский сейчас получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко - 24,45%.
21 апреля прошел второй тур выборов президентских выборов - украинцы выбирали между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Разрыв между кандидатами- более 48%.
Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.
Напомним, что согласно данным экзит-пола, у Владимира Зеленского - 73,0% голосов украинцев. Второе место получил Петр Порошенко - 25,5% голосов.
Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.
Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.
Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.
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