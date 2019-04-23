Во вторник, 23 апреля, отмечают всеукраинский день психолога. Это молодой и пока что неформальный праздник. Тем не менее, это отличный повод поздравить коллег или знакомых, посвятивших свою жизнь этой непростой и важной профессии.

Стрессы, потрясения

До срывов нас доводят

И тогда на помощь

Психологи приходят.



Найти они помогут

Корень наших бед,

Действенный и мудрый

Нам дадут совет.



Желаю в день психолога

Здоровыми нам быть,

С миром окружающим

В гармонии всем жить.

Я не стану залазить в понятия,

Рассуждать, где добро и где зло,

А по правде скажу, по-приятельски:

Нам, психолог, с тобой повезло.

Ты такой весь серьезный и вдумчивый,

Помогаешь и людям, и мне,

Пусть же станешь ты самым раскрученным

Из психологов в этой стране!

***

Пожелать хочу я в праздник

Всем психологам России,

Чтоб у нашего народа

Нервы крепче стали были.

Чтобы стрессы, перемены

Психику не нарушали,

В ситуациях любых

Чтоб себя в руках держали.



Чтобы жили без депрессий,

Паранойи, истерии,

Чтоб психически здоровы

Люди все в России были.

Пусть все психологи России

Успешны будут в своем деле!

Вы настоящие мессии,

Подвластны вам любые цели!



Вы все умны и компетентны -

Российский подтвердит народ!

Пусть благодарные клиенты

Приносят вам большой доход!

***

"Во психологи! Во люди", -

Восхищается народ.

Когда помощь их прибудет -

Вся депрессия уйдет.



И пойдешь ты на поправку:

Счастлив, весел, без забот.

Благодарности охапку

Вам народ наш принесет.

Пытливый взгляд,

И видит все насквозь,

Причину от чего,

Все так стряслось!



Как стресс прогнать,

В дремучие леса,

Рецептом с нами,

Делится всегда!



Психолог, милый!

Золотой наш человек,

К твоим услугам

Мы прикованы навек!

***

Пытливый взгляд,

И видит все насквозь,

Причину от чего,

Все так стряслось!



Как стресс прогнать,

В дремучие леса,

Рецептом с нами,

Делится всегда!



Психолог, милый!

Золотой наш человек,

К твоим услугам

Мы прикованы навек!

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