День психолога: поздравления в стихах и картинках [ Редактировать ]
Во вторник, 23 апреля, отмечают всеукраинский день психолога. Это молодой и пока что неформальный праздник. Тем не менее, это отличный повод поздравить коллег или знакомых, посвятивших свою жизнь этой непростой и важной профессии.
Стрессы, потрясения
До срывов нас доводят
И тогда на помощь
Психологи приходят.
Найти они помогут
Корень наших бед,
Действенный и мудрый
Нам дадут совет.
Желаю в день психолога
Здоровыми нам быть,
С миром окружающим
В гармонии всем жить.
Я не стану залазить в понятия,
Рассуждать, где добро и где зло,
А по правде скажу, по-приятельски:
Нам, психолог, с тобой повезло.
Ты такой весь серьезный и вдумчивый,
Помогаешь и людям, и мне,
Пусть же станешь ты самым раскрученным
Из психологов в этой стране!
***
Пожелать хочу я в праздник
Всем психологам России,
Чтоб у нашего народа
Нервы крепче стали были.
Чтобы стрессы, перемены
Психику не нарушали,
В ситуациях любых
Чтоб себя в руках держали.
Чтобы жили без депрессий,
Паранойи, истерии,
Чтоб психически здоровы
Люди все в России были.
Пусть все психологи России
Успешны будут в своем деле!
Вы настоящие мессии,
Подвластны вам любые цели!
Вы все умны и компетентны -
Российский подтвердит народ!
Пусть благодарные клиенты
Приносят вам большой доход!
***
"Во психологи! Во люди", -
Восхищается народ.
Когда помощь их прибудет -
Вся депрессия уйдет.
И пойдешь ты на поправку:
Счастлив, весел, без забот.
Благодарности охапку
Вам народ наш принесет.
Пытливый взгляд,
И видит все насквозь,
Причину от чего,
Все так стряслось!
Как стресс прогнать,
В дремучие леса,
Рецептом с нами,
Делится всегда!
Психолог, милый!
Золотой наш человек,
К твоим услугам
Мы прикованы навек!
***
Пытливый взгляд,
И видит все насквозь,
Причину от чего,
Все так стряслось!
Как стресс прогнать,
В дремучие леса,
Рецептом с нами,
Делится всегда!
Психолог, милый!
Золотой наш человек,
К твоим услугам
Мы прикованы навек!
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