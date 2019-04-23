Гройсман рассказал о готовности сотрудничать с Зеленским [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после его инаугурации. Об этом он сказал во время проверки работ на участке трассы М-06 "Киев-Одесса", сообщает "Укринформ".
Он подчеркнул, что все ветви власти должны сотрудничать между собой - президент, парламент, правительство, потому что "есть одна цель".
"Для того, чтобы принимать правильные и эффективные решения. И, в принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы она, каждая ветвь власти, ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны. Вот и все. Дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, президентом Украины, парламентом", - сказал Гройсман.
Глава украинского правительства заверил в том, что настроен работать на развитие Украины.
"И если не будет здесь идеологических разногласий, я не вижу в этом проблемы", - сказал Гройсман.
Ранее Гройсман рассказал о телефонном разговоре с Зеленским. А Зеленский рассказал, что сделает первым делом на посту президента.
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