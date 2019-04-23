Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после его инаугурации. Об этом он сказал во время проверки работ на участке трассы М-06 "Киев-Одесса", сообщает "Укринформ".

Он подчеркнул, что все ветви власти должны сотрудничать между собой - президент, парламент, правительство, потому что "есть одна цель".

"Для того, чтобы принимать правильные и эффективные решения. И, в принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы она, каждая ветвь власти, ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны. Вот и все. Дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, президентом Украины, парламентом", - сказал Гройсман.

Глава украинского правительства заверил в том, что настроен работать на развитие Украины.

"И если не будет здесь идеологических разногласий, я не вижу в этом проблемы", - сказал Гройсман.

Ранее Гройсман рассказал о телефонном разговоре с Зеленским. А Зеленский рассказал, что сделает первым делом на посту президента.