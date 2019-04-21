Победитель предвыборной гонки по предворительным данным екзит-полов Владимир Зеленский рассказал, что после того, как приступит к выполнению президентских обязанностей, переформатирует украинских участников переговоров в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он заявил на своей пресс-конференции.

Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате. Мы будем продолжать минский процесс. Мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будут кадровые замены. В любом случае мы будем продолжать минское направление и идти до конца, чтобы прекратить огонь. Самое главное для нас - вернуть наших парней живыми. Для нас сейчас задача номер один - вернуть всех наших политзаключенных, военнопленных, моряков

Зеленский также сообщил о своей встрече с родителями украинских моряков, которые содержатся в России. Он сказал, что не может обещать этого, но сделает все возможное для возвращения украинцев домой.

Раньше сообщалось о том, что во втором туре выборов 2019 явка избирателей на 20:00 составила 62,83%. А також Центрвиборчком опублікував оприлюднив попередні підсумки голосування за президента України.