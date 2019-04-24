Один раз в году, за три дня перед Пасхой наступает очень значимый день - Чистый четверг. Это не яркое праздничное событие, но в жизни православных граждан занимает важное место.

Четверг Страстной недели обладает большой магической силой. В этот день бытует много различных примет и, конечно же, обрядов.

Сразу после пробуждения в Чистый четверг каждый из членов семьи должен умыться с серебра, то есть с серебряной монетки или ложки. По поверью, подобное умывание одаривает человека не только крепким здоровьем, но и красотой. Больных в Великий четверг умывают с одолженных у соседей "серебрушек". Самой сильной серебряной монетой считается та, которую украли. Такую монету не тратят, а берегут: ею лечатся, привораживают и на ней гадают.

Уборка в доме в Чистый четверг. Перед каждым православным стоит задача - провести очищение. Добиваться чистоты следует в доме, в теле и в душе. Необходимо вынести весь сор из дома, собрать хлам, паутину, все, что долгие годы хранится в скрытых от глаз уголках и ждет своего звездного часа. Если вещью не пользовались 12 месяцев, то ей пора в мусор или отдайте предмет нуждающимся людям. Эта процедура поможет убрать весь негатив из дома, накопившийся за долгое время, а также не дать нечисти распускать "свои руки и языки". Обратите внимание, что мусор накапливается там, где сорят. А в некомфортном доме, где пыльно и сорно, начинают возникать отрицательные мысли, появляются скандалы, склоки, злые слова. Люди забывают о любви к ближним, теряют веру.

Купание до восхода солнца в Чистый четверг. Чтобы оставаться счастливым и успешным до следующего Чистого четверга, необходимо очистить свое тело. До восхода солнца нужно покупаться. В это ранее утро вода в водоемах насыщается благодатной силой. Омовение в Чистый четверг приведет к тому, что уйдет накопившаяся усталость, тревоги, забывается боль. Перед омовением нужно произнести молитву, свои слова благодарности за то, что имеется сейчас, нужно покаяться. До рассвета солнца в Чистый четверг, согласно тому, что требуют обычаи, становимся под душ и представляем, что вода обмывает не просто тело, а уносит с собой всю череду неприятностей.

В Чистый четверг ежегодно готовят особую четверговую соль. Она обладает уникальными свойствами, а также используется для создания оберегов от любого зла.

Как использовать четверговую соль

Приготовленную соль относят в церковь, где во время службы ее освящают. После этого, по поверьям, она становится целебной. Используют соль по мере необходимости в течение всего года.

Крупицы соли в прежние времена клали младенцам в колыбели, чтобы тех не могли сглазить или навредить иным способом. Плачущих и болеющих детей лечили с ее помощью, добавляя соль в еду или кладя маленькую крупицу под язык.

Четверговую соль обязательно ставили в центре стола, чтобы в доме всегда был достаток.

Путешествующим в дальние края щепотку четверговой соли клали в мешочек и прикалывали к одежде, чтобы путь был добрым, а дорога домой - быстрой.

Соль добавляли в воду для умывания, чтобы сохранить надолго красоту и молодость.

Во время семейных скандалов женщины клали в постель мешочек с солью, чтобы в семье наступил лад.

Для благополучия соль рассыпали в местах, где хранятся продукты. В прежние времена крупицы соли оставляли в амбарах с зерном.

Соль разводили в питье для скотины, если она заболела.

Обереги с использованием соли вешали у входной двери, чтобы никакое зло не могло проникнуть в жилище.

Узнайте также, когда нужно печь куличи и красить яйца на Пасху.