Какие знаки зодиака самые чистолюбивые [ Редактировать ]
На то, как человек ведет себя дома, влияет не только его воспитание, но и знак зодиака. Одним по душе идеальный порядок, другим - "творческий", пишет Astro7.
Тельцы в быту
Они ценят уют и комфорт. От них вы не услышите "с милым и рай в шалаше", ваш любимый не сможет спокойно уснуть, зная, что утром его будет ждать гора грязной посуды в раковине. Хорошая новость - Тельцы достаточно самостоятельны, поэтому способны своими силами бороться за идеальную чистоту в квартире. Можете смело привлекать Тельца к работам по дому.
Рак в быту
Если вы живете с Раком - вам крупно повезло. Представители этого знака зодиака ценят чистоту и уют, но, к счастью, могут навести порядок в квартире и сами. Раки способны даже унылую съемную квартиру превратить в домашнее гнездышко, где царит комфорт и порядок. Они очень любят свой дом и всегда заботятся о нем.
Рыбы в быту
Рыбы - один из наиболее хозяйственных знаков зодиака. Они с удовольствием наведут порядок в доме, поменяют постельное белье на кроватях и приготовят что-нибудь вкусное. Рыбы готовы потратить последние деньги на то, чтобы в доме царил порядок и чистота, а холодильник ломился от продуктов.
Ранее сообщалось, почему одиноким людям живется проще, а также какие знаки зодиака самые жестокие.
по теме
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля для всех знаков зодиака
Что ждет каждый знак зодиака, узнайте в гороскопе на неделю
Кому из знаков зодиака повезет летом-2019
У нескольких знаков зодиака, лето 2019 года будет особенно удачным, сбудутся мечты, о которых они так долго грезят
Гороскоп на 13 апреля для всех знаков зодиака
Как можно серьезней отнеситесь ко всему располагающемуся вокруг
Самые психически нестабильные знаки зодиака
Некоторые люди способны "загореться" буквально за секунду, вспыхнув, как спичка
Новолуние в апреле: что ждет каждого из нас
Новолуние в апреле 2019 наступит 5-го числа