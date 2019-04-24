На то, как человек ведет себя дома, влияет не только его воспитание, но и знак зодиака. Одним по душе идеальный порядок, другим - "творческий", пишет Astro7.

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Тельцы в быту

Они ценят уют и комфорт. От них вы не услышите "с милым и рай в шалаше", ваш любимый не сможет спокойно уснуть, зная, что утром его будет ждать гора грязной посуды в раковине. Хорошая новость - Тельцы достаточно самостоятельны, поэтому способны своими силами бороться за идеальную чистоту в квартире. Можете смело привлекать Тельца к работам по дому.

Рак в быту

Если вы живете с Раком - вам крупно повезло. Представители этого знака зодиака ценят чистоту и уют, но, к счастью, могут навести порядок в квартире и сами. Раки способны даже унылую съемную квартиру превратить в домашнее гнездышко, где царит комфорт и порядок. Они очень любят свой дом и всегда заботятся о нем.

Рыбы в быту

Рыбы - один из наиболее хозяйственных знаков зодиака. Они с удовольствием наведут порядок в доме, поменяют постельное белье на кроватях и приготовят что-нибудь вкусное. Рыбы готовы потратить последние деньги на то, чтобы в доме царил порядок и чистота, а холодильник ломился от продуктов.

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