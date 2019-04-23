Общество всегда гораздо лояльнее относится к семейным парам: им проще получить скидки, арендаторы охотнее сдают жилье женатым, а банки - дают кредиты. Одиноким же сочувствуют, считая их "неполноценными" людьми, пишет lady.mail.ru.

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Те, кто не имеет пары, уделяют больше времени фитнесу и другим физическим упражнениям.Объяснить это просто: больше свободного времени и возможностей уделять его самому себе. Кстати, разведенные люди тоже более спортивны, чем женатые.

Замужние женщины набирают вес. Об этом пишет в своих книгах Белла ДеПауло - американский социальный психолог, которая за годы своей работы проанализировала множество научных исследований о том, как брак влияет на уровень счастья и физическую форму. Кстати, женатых мужчин это тоже касается.

У одиночек круг доверенных лиц шире. Как правило, женатые люди доверяют решение важных вопросов своим половинам или близким родственникам. Одинокий человек имеет больше времени и возможностей создавать глубокие, доверительные отношения с друзьями и знакомыми.

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Неженатые более социально активны. Именно потому что у многих нет пары, а есть желание помогать и общаться с людьми, одиночки чаще становятся волонтерами, участвуют в благотворительной деятельности.

Одинокие люди имеют больше возможностей хорошо заработать. Им не нужно учитывать мнение партнера, они могут менять работу и место жительства, подбирая более выгодные варианты. Те, кого дома никто не ждет, могут задерживаться вечерами, больше успевать и больше проявлять себя как перспективного сотрудника. Или посвящать все время собственному бизнесу.

Одинокие люди более внимательны к друзьям и родным. Они чаще, чем женатые, поддерживают близкие отношения с родственниками и близкими. Те, кто имеет пару, больше времени проводят со своим мужем или женой, находя поддержку прежде всего в своем партнере. Интересно, что у разведенного человека круг общения сразу расширяется.

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Они меньше страдают от одиночества. Почему-то принято думать, что люди остаются без пары, потому что их никто не выбрал. И мало кому приходит в голову, что им просто нравится быть в одиночестве. Обособленный образ жизни приносит много радости тем, кто ценит уединение.

У них больше возможностей восстанавливаться и быть продуктивными. Согласитесь, вы можете лечь в постель и в 22:00, если захотите. Можете провести весь день в кровати, если до этого очень интенсивно поработали.

Одиночки больше времени посвящают саморазвитию. А значит, имеют больше шансов быть интересными, разносторонними людьми. Что в свою очередь привлекает к ним еще больше других интересных людей.

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