Украинские и российские знаменитости принялись поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Напоминаем, что по данным Национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов, а Петр Порошенко 25,3%.

- Начинается новая эра! Поздравляю, Владимир Зеленский! И если что, я не выше, я длиннее. Кстати, на этом фото я предлагала потренироваться, как я буду вести "Лигу смеха", когда победит Владимир! – написала в своем Инстаграме Ольга Полякова.

- Добро пожаловать Владимир Зеленский - наш новый президент. Спасибо Порошенко за честные выборы. Мы все за процветающую Украину, - присоединилась к поздравлениям Камалия.

- Поздравляю будущего Президента Украины @zelenskiy_official с победой!!! Надеюсь, в ближайшее время после 5-летнего запрета и разлуки, появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками,- написал Николай Басков.

- Владимир Александрович @zelenskiy_official Поздравляю!!! Верю, что теперь всё будет хорошо!!! – обратился Сергей Зверев.

- Хочу поздравить Владимира Зеленского @zelenskiy_official с победой на выборах!!! Шо сказать, молодец сделал всех красиво!!! – написала в своем Инстаграме Наталья Королева.

Также Владимира Зеленского поздравил российский певец Дима Билан. "Я вам желаю, Владимир @zelenskiy_official , стараться быть объективным, верить в свои силы и в силы рационального, хотя все очень непросто замешано в этом мире сдержек и противовесов - ведь все люди,и иногда один человек зачастую меняет ход истории!" - написал он.

В Instagrame поздравил Зеленского и Александр Скичко. "Украине нужны новые лица! За 4 месяца (как он сам сказал) @zelenskiy_official создал команду, которая обошла нынешнего президента (человека который более 20 лет в политике) с предварительным результатом 74% на 24%! Владимир Александрович, не подведи страну!" - подчеркнул ведущий.

Кроме того, отличилась поздравлением и подруга, коллега Владимира Зеленского - Елена Кравец. "Я поздравляю тебя, мой друг @zelenskiy_official !! Ура!!! В добрый путь и с Богом! И можно я не буду тебя переименовывать в телефоне?".

"Фееричное, историческое доказательство того, что нельзя пренебрегать доверием своего народа! Вова @zelenskiy_official , а тебя я от души поздравляю! Но Будет Нелегко!!!" - написала в поддержку Зеленского Маша Ефросинина.

Певица Loboda тоже поздравила Владимира с победой: "Шикарный поворот!! Владимир , мы в Вас верим".

Присоединился к поздравлениям и российский артист Леонид Агутин.

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