Звезды шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой (фото) [ Редактировать ]
Украинские и российские знаменитости принялись поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Напоминаем, что по данным Национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов, а Петр Порошенко 25,3%.
- Начинается новая эра! Поздравляю, Владимир Зеленский! И если что, я не выше, я длиннее. Кстати, на этом фото я предлагала потренироваться, как я буду вести "Лигу смеха", когда победит Владимир! – написала в своем Инстаграме Ольга Полякова.
- Добро пожаловать Владимир Зеленский - наш новый президент. Спасибо Порошенко за честные выборы. Мы все за процветающую Украину, - присоединилась к поздравлениям Камалия.
- Поздравляю будущего Президента Украины @zelenskiy_official с победой!!! Надеюсь, в ближайшее время после 5-летнего запрета и разлуки, появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками,- написал Николай Басков.
- Владимир Александрович @zelenskiy_official Поздравляю!!! Верю, что теперь всё будет хорошо!!! – обратился Сергей Зверев.
Владимир Александрович @zelenskiy_official Поздравляю!!! Верю, что теперь всё будет хорошо!!!💐💐💐💐💐💐 P.S. Кстати, дорогие коллеги!!! Я первый поздравил нового Президента Украины Владимира Зеленского @zelenskiy_official , как-то вы долго думали. Наверное взвешивали и боялись 😂😂😂 #зеленский #президент #украина #выборы #владимирзеленский
Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar)
- Хочу поздравить Владимира Зеленского @zelenskiy_official с победой на выборах!!! Шо сказать, молодец сделал всех красиво!!! – написала в своем Инстаграме Наталья Королева.
Хочу поздравить Владимира Зеленского @zelenskiy_official с победой на выборах !!! Шо сказать , молодец сделал всех красиво!!! #зеленский #украина #киев #наташакоролева #символюности #ягодка #выборы #юмор #страна #весна
Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)
Также Владимира Зеленского поздравил российский певец Дима Билан. "Я вам желаю, Владимир @zelenskiy_official , стараться быть объективным, верить в свои силы и в силы рационального, хотя все очень непросто замешано в этом мире сдержек и противовесов - ведь все люди,и иногда один человек зачастую меняет ход истории!" - написал он.
Не так уж я и далеко от политики,хотя держусь своего берега» но массовая культура - это как никак, тоже сфера влияния, смею предположить! Сегодня в Украине, которую знаю, знаком, любил и меня любили, до некоторых смен парадигм, Большой День ! Важный! И я смею сказать только о том, что называется -выборы главы страны, страны соседствующей - это очень важный день, когда люди выбирают свой вектор движения, люди - ключевое слово !!! Когда жажда справедливой жизни,по заслугам,по вере,по целям и желаниям сделать мир вокруг себя лучше - сильна !!! Я ремесленник и горжусь этим, тем, что двигаюсь силами собственными и затратами физическими и духовными, надеясь только на свой организм, выбор и шаги! Поэтому только через эту призму, зачастую выбираю свой путь тоже!!! Я вам желаю, Владимир @zelenskiy_official , стараться быть объективным, верить в свои силы и в силы рационального, хотя все очень непросто замешано в этом мире сдержек и противовесов - ведь все люди,и иногда один человек зачастую меняет ход истории! Я не буду давать оценок дебатам, за которыми наблюдали многие, я! Просто хочу пожелать нам дружбы, в которой побед и побеждённых видеть не хотелось бы, хочется дружбы! Ps: я помню в начале 2000х некоторые сценарные приготовления к большой премии и теперь можно сказать, по -человечески рад этой небольшой, но все-таки совместной работе над сценарием, где мне довелось даже что-то вести! Успехов вам и желаю успехов нашему движению стран друг к другу , не умоляя ни чьих достоинств !!! #peace #украина #владимирзеленский #билан #димабилан
Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)
В Instagrame поздравил Зеленского и Александр Скичко. "Украине нужны новые лица! За 4 месяца (как он сам сказал) @zelenskiy_official создал команду, которая обошла нынешнего президента (человека который более 20 лет в политике) с предварительным результатом 74% на 24%! Владимир Александрович, не подведи страну!" - подчеркнул ведущий.
Однажды на Банковой 😂. А если серьёзно, то результаты сегодняшних выборов, говорят об одном - украинской политике нужна перезагрузка! Украине нужны новые лица! За 4 месяца (как он сам сказал) @zelenskiy_official создал команду, которая обошла нынешнего президента (человека который более 20 лет в политике) с предварительным результатом 74% на 24%! Владимир Александрович, не подведи страну! Верим в тебя! Пускай все получиться! Верим в лучшее для Украины! #выборы2019
Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko)
Кроме того, отличилась поздравлением и подруга, коллега Владимира Зеленского - Елена Кравец. "Я поздравляю тебя, мой друг @zelenskiy_official !! Ура!!! В добрый путь и с Богом! И можно я не буду тебя переименовывать в телефоне?".
"Фееричное, историческое доказательство того, что нельзя пренебрегать доверием своего народа! Вова @zelenskiy_official , а тебя я от души поздравляю! Но Будет Нелегко!!!" - написала в поддержку Зеленского Маша Ефросинина.
Певица Loboda тоже поздравила Владимира с победой: "Шикарный поворот!! Владимир , мы в Вас верим".
Шикарный поворот!! Владимир , мы в Вас верим❤️#дабудетмир
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Присоединился к поздравлениям и российский артист Леонид Агутин.
Ранее мы писали о том, сколько протоколов обработали в ЦВК, а также когда инаугурация президента.
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