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24 апреля в Киеве на НСК "Олимпийском" состоялся центральный матч 25-го тура УПЛ. В гости к столичному клубу пожаловал лидер чемпионата донецкий "Шахтер".

Обе команды в весенней части чемпионата показывают зрелищный и результативный футбол. За шесть поединков киевляне 17 раз расписались в воротах оппонетов и лишь четырежды пропускали. Несмотря на более грозную атаку, "оранжево-черные" забили на 4 мяча меньше, однако продемонстрировали великолепную защиту, вскрыть которую не смог ни один клуб.

В кубковом триллере двухнедельной давности счастливый билет выпал "горнякам", которые лишь в серии пенальти обыграли "динамовцев". Тогда "бело-синие" показали, что могут на равных соревноваться c именитым соперником, но сегодня семиочковое отставание от "Шахтера" в турнирной таблице обязывало их бежать вперед.

Команды уж слишком осторожно начали поединок. Да настолько, что первый удар в створ был нанесен на 30 минуте, когда Тайсон со штрафного пробил по центру ворот, где находился Бойко. Игроки и тренеры старались не позволять себе лишних движений, осознавая цену забитого/пропущенного мяча в эль-классико.

Моментами киевляне включали высокий прессинг, однако никаких дивидендов "бело-синим" это не принесло. Паулу Фонсека активно жестикулировал на бровке роля, "подбрасывая" своим подопечным ключи к воротам "динамовцев". Тем не менее, до конца первого тайма ни один из них не подошел.

В начале второй половины встречи Хацкевич освежил игру, выпустив Цитаишвили вместо Шапаренко. "Динамо" заиграло живее, и 55-й минуте вингер столичного клуба Де Пена ударом с центра поля едва не застал врасплох вышедшего за пределы штрафной Пятова.

Ближе к экватору тайма команды стали значительно агрессивнее играть. Как следствие, за шесть минут сразу пять игроков были наказаны "горчичниками", а Степаненко и Вербич покинули поле из-за травм.

В компенсированное время "горняки" получили возможность пробить пенальти за фол Бурды в штрафной. К мячу, символично, подошел Мораес, но реализация подвела форварда.

Таким образом, киевляне не сумели запрыгнуть в чемпионский поезд, он пока отправился без них.Но впереди еще 7 туров, в одном из которых "бело-синих" ждёт выезд в Харьков на матч с "Шахтером". Концовка чемпионата, однозначно, будет интересной!

"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) - 0:0



Голы: -



"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Миколенко, Кендзера, Буяльский, Шепелев, Цыганков, Де Пена, Шапаренко (Цитаишвили, 54), Вербич (Русин, 73)



"Шахтер": Пятов, Кривцов, Хочолава, Болбат (Бутко, 68), Исмаили, Степаненко (Дентиньо, 77), Алан Патрик, Тайсон, Соломон, Веллингтон Нем (Коваленко, 71), Мораес



Предупреждения: Буяльский, 31; Бурда, 57; Миколенко, 59; Де Пена, 62; Цитаишвили, 79 - Мораес, 57; Болбат, 63, Тайсон, 78; Дентиньо, 87.

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