"Динамо" - "Шахтер": результаты матча 25-го тура УПЛ [ Редактировать ]
Фото: ua-football
24 апреля в Киеве на НСК "Олимпийском" состоялся центральный матч 25-го тура УПЛ. В гости к столичному клубу пожаловал лидер чемпионата донецкий "Шахтер".
Обе команды в весенней части чемпионата показывают зрелищный и результативный футбол. За шесть поединков киевляне 17 раз расписались в воротах оппонетов и лишь четырежды пропускали. Несмотря на более грозную атаку, "оранжево-черные" забили на 4 мяча меньше, однако продемонстрировали великолепную защиту, вскрыть которую не смог ни один клуб.
В кубковом триллере двухнедельной давности счастливый билет выпал "горнякам", которые лишь в серии пенальти обыграли "динамовцев". Тогда "бело-синие" показали, что могут на равных соревноваться c именитым соперником, но сегодня семиочковое отставание от "Шахтера" в турнирной таблице обязывало их бежать вперед.
Команды уж слишком осторожно начали поединок. Да настолько, что первый удар в створ был нанесен на 30 минуте, когда Тайсон со штрафного пробил по центру ворот, где находился Бойко. Игроки и тренеры старались не позволять себе лишних движений, осознавая цену забитого/пропущенного мяча в эль-классико.
Моментами киевляне включали высокий прессинг, однако никаких дивидендов "бело-синим" это не принесло. Паулу Фонсека активно жестикулировал на бровке роля, "подбрасывая" своим подопечным ключи к воротам "динамовцев". Тем не менее, до конца первого тайма ни один из них не подошел.
В начале второй половины встречи Хацкевич освежил игру, выпустив Цитаишвили вместо Шапаренко. "Динамо" заиграло живее, и 55-й минуте вингер столичного клуба Де Пена ударом с центра поля едва не застал врасплох вышедшего за пределы штрафной Пятова.
Ближе к экватору тайма команды стали значительно агрессивнее играть. Как следствие, за шесть минут сразу пять игроков были наказаны "горчичниками", а Степаненко и Вербич покинули поле из-за травм.
В компенсированное время "горняки" получили возможность пробить пенальти за фол Бурды в штрафной. К мячу, символично, подошел Мораес, но реализация подвела форварда.
Таким образом, киевляне не сумели запрыгнуть в чемпионский поезд, он пока отправился без них.Но впереди еще 7 туров, в одном из которых "бело-синих" ждёт выезд в Харьков на матч с "Шахтером". Концовка чемпионата, однозначно, будет интересной!
"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) - 0:0
Голы: -
"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Миколенко, Кендзера, Буяльский, Шепелев, Цыганков, Де Пена, Шапаренко (Цитаишвили, 54), Вербич (Русин, 73)
"Шахтер": Пятов, Кривцов, Хочолава, Болбат (Бутко, 68), Исмаили, Степаненко (Дентиньо, 77), Алан Патрик, Тайсон, Соломон, Веллингтон Нем (Коваленко, 71), Мораес
Предупреждения: Буяльский, 31; Бурда, 57; Миколенко, 59; Де Пена, 62; Цитаишвили, 79 - Мораес, 57; Болбат, 63, Тайсон, 78; Дентиньо, 87.
Читайте также: "Челси" повторил фантастический рекорд "Атлетико" в Лиге Европы, а футболист "Саутгемптона" забил самый быстрый гол в истории английской Премьер-лиги.
по теме
Гравці ФК "Динамо-Київ" передали воїнам ЗСУ гуманітарну допомогу
Гравці футбольного клубу "Динамо-Київ" відвідали поранених воїнів Збройних Сил України у шпиталі. Динамівці не вперше привезли воїнам одяг, продукти та гарні емоції. Чим здивували цього разу?
Весенний "тренеропад" в УПЛ: Шевчук покинул "Олимпик"
За 19 поединков на тренерском мостике Шевчук добыл всего 2 победы
"Челси" повторил фантастический рекорд "Атлетико" в Лиге Европы
"Пенсионеры" пробились в полуфинал второго по престижности турнира Старого Света
"Шахтер" вышел в финал Кубка Украины
"Шахтер" одержал победу в финале Кубка Украины
"Першопрохідці. Історія українського футболу": відомий письменник презентував книгу про команду "Динамо-Київ"
Книжку з промовистою назвою "Першопрохідці. Історія українського футболу" презентували на стадіоні імені Лобановського. Її автор - заслужений журналіст України Семен Случевський розповідає про яскраві перемоги команди "Динамо-Київ"