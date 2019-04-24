Ирландский футболист "Саутгемптона" Шейн Лонг открыл счет в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда", забив самый быстрый гол в истории английской Премьер-лиги, сообщает "Сегодня".

Футболист отобрал мяч у защитника и отправил его в сетку на седьмой секунде. Встреча "Уотфорд" - "Саутгемптон" проходит во вторник на стадионе "шершней".

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Лонг отличился уже на седьмой секунде матча, сначала заблокировав передачу соперника, а после реализовав выход один на один с вратарем. При этом встречу с центра поля начинали футболисты "Уотфорда".

Отмечается, что предыдущее достижение было датировано 9 декабря 2000 года и принадлежало футболисту "Тоттенхэм Хотспур" Ледли Кингу, который поразил ворота "Брэдфорд Сити" на десятой секунде матча.

Ранее сообщалось, что знаменитого тренера пожизненно отстранили от футбола, а также клуб Дэвида Бекхэма презентовал дизайн нового стадиона.