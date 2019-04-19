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Лондонский "Челси" по сумме двух матчей обыграл пражскую "Славию" (4:3) вышел в полуфинал второго по престижности турнира Старого Света.

Победа "пенсионеров" позволила им продлить беспроигрышную серию в Лиге Европы, которая насчитывает уже пятнадцать матчей (14 побед и 1 ничья). Таким образом, подопечные Маурицио Сарри не только повторили рекорд мадридского "Атлетико", когда "матрасники" в период с ноября 2011-го и по октябрь 2012 года выдали фантастическую серию без поражений, но и стали первым клубом АПЛ, которому удалось выиграть 11 матчей в одном сезоне "еврокубков".

Последнее фиаско англичан в Лиге Европы датируется апрелем 2013 года. Тогда они пали под натиском "Рубина" (2:3).

На следующей стадии соревнований их ожидает обидчик "Шахтера" - немецкий "Айнтрахт", который благодаря правилу выездного гола оставил за бортом турнира португальскую "Бенфику".

Несколькими днями ранее определились полуфиналисты Лиги чемпионов. В частности, "Барселона" не заметила "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" стер с лица земли "Порту". Сумасшедшая перестрелка "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" завершилась в пользу последних, а "Ювентус" в напряженном домашнем матче сенсационно уступил "Аяксу".