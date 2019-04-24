Уже с этих выходных украинцев ждут сначала Пасха, а затем майские праздники.

Для большинства - это прекрасный повод выехать на шашлыки. Хотя встречаются и те, кто готовит шашлык в духовке, то есть дома.

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Сразу оговоримся, что тут есть несколько вариантов: сделать шашлык в банке непосредственно в духовке или шашлык в мультиварке. Из самых простых способов - приготовить шашлык на сковороде.

Способ приготовления шашлыка, по сути, один-единственный - подвергнуть выбранное мясо термической обработке (на костре ли, в духовке или же на сковороде) и ждать, пока оно пропечется до готовности. Так что главное - не способ, главное - правильный маринад.

Маринад для шашлыка универсальный:

лук репчатый - 0,5 кг из расчета на каждые 2 кг мяса, нарезают кольцами или мелко рубят — по желанию;

свежевыжатый лимонный сок - 1 ст. л. из расчета на каждый 1 кг мяса;

черный молотый перец - 1 ч. л. на 1 кило мяса;

пряности - по вкусу: от розмарина и имбиря до смеси "Итальянские травы", чаще всего кладут чеснок, лавровый лист и базилик;

соль — по вкусу: при этом гурманы сам маринад не солят – присаливают уже мясо непосредственно перед отправлением на огонь.

Время маринования:

шашлык из свинины - минимум 2-3 часа, оптимально - 6-8 часов;

шашлык из баранины - до 10-12 часов;

шашлык из говядины - порядка 10-20 часов;

шашлык из телятины или шашлык из курицы - как со свининой.

Идеальный маринад и шашлык из свинины:

Вам понадобится:

мясо - 2 кг,

мед - 2 ст. л.,

соевый соус - 3 ст. л.,

имбирь - 30 г,

кунжутное масло - 2 ст. л.,

специи по вкусу.

Шашлык в духовке

Вам понадобится:

мясо - 1 кг;

луковица - 3-4 шт.;

томаты в собственном соку - 700 мл;

приправа для шашлыка - 1,5 ч. л.;

перец - по вкусу;

соль - 1ч. л.

Шашлык в банке

Таким образом можно готовить это блюдо из любого мяса, однако оптимально так готовить именно шашлык из курицы. Но можно, конечно, готовить и из "классической" свинины.

Вам понадобится:

выбранное мясо - 1 кг;

бекон - 200 г;

лук - 2 шт.;

горчица - 2 ч. л.;

зерна клюквы - 150 г;

сок клюквы - 100 мл;

сок граната - 100 мл;

зерна граната - 50 г;

сок лимона - 1 ч. л.;

черный молотый перец - 0,5 ч. л.;

сметана 15% жирности - 150 мл;

чеснок - 2 зубчика;

вода - 100 мл;

паприка - щепотка;

соль - по вкусу.

Раньше сообщалось о том, сколько будут отдыхать украинцы на майские праздники в 2019 году.