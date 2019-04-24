Майские праздники-2019: как правильно замариновать шашлык [ Редактировать ]
Уже с этих выходных украинцев ждут сначала Пасха, а затем майские праздники.
Для большинства - это прекрасный повод выехать на шашлыки. Хотя встречаются и те, кто готовит шашлык в духовке, то есть дома.
Сразу оговоримся, что тут есть несколько вариантов: сделать шашлык в банке непосредственно в духовке или шашлык в мультиварке. Из самых простых способов - приготовить шашлык на сковороде.
Способ приготовления шашлыка, по сути, один-единственный - подвергнуть выбранное мясо термической обработке (на костре ли, в духовке или же на сковороде) и ждать, пока оно пропечется до готовности. Так что главное - не способ, главное - правильный маринад.
Маринад для шашлыка универсальный:
- лук репчатый - 0,5 кг из расчета на каждые 2 кг мяса, нарезают кольцами или мелко рубят — по желанию;
- свежевыжатый лимонный сок - 1 ст. л. из расчета на каждый 1 кг мяса;
- черный молотый перец - 1 ч. л. на 1 кило мяса;
- пряности - по вкусу: от розмарина и имбиря до смеси "Итальянские травы", чаще всего кладут чеснок, лавровый лист и базилик;
- соль — по вкусу: при этом гурманы сам маринад не солят – присаливают уже мясо непосредственно перед отправлением на огонь.
Время маринования:
- шашлык из свинины - минимум 2-3 часа, оптимально - 6-8 часов;
- шашлык из баранины - до 10-12 часов;
- шашлык из говядины - порядка 10-20 часов;
- шашлык из телятины или шашлык из курицы - как со свининой.
Идеальный маринад и шашлык из свинины:
Вам понадобится:
- мясо - 2 кг,
- мед - 2 ст. л.,
- соевый соус - 3 ст. л.,
- имбирь - 30 г,
- кунжутное масло - 2 ст. л.,
- специи по вкусу.
Шашлык в духовке
Вам понадобится:
- мясо - 1 кг;
- луковица - 3-4 шт.;
- томаты в собственном соку - 700 мл;
- приправа для шашлыка - 1,5 ч. л.;
- перец - по вкусу;
- соль - 1ч. л.
Шашлык в банке
Таким образом можно готовить это блюдо из любого мяса, однако оптимально так готовить именно шашлык из курицы. Но можно, конечно, готовить и из "классической" свинины.
Вам понадобится:
- выбранное мясо - 1 кг;
- бекон - 200 г;
- лук - 2 шт.;
- горчица - 2 ч. л.;
- зерна клюквы - 150 г;
- сок клюквы - 100 мл;
- сок граната - 100 мл;
- зерна граната - 50 г;
- сок лимона - 1 ч. л.;
- черный молотый перец - 0,5 ч. л.;
- сметана 15% жирности - 150 мл;
- чеснок - 2 зубчика;
- вода - 100 мл;
- паприка - щепотка;
- соль - по вкусу.
Раньше сообщалось о том, сколько будут отдыхать украинцы на майские праздники в 2019 году.
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