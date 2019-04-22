Выходные на майские: как будут отдыхать украинцы (календарь) [ Редактировать ]
В мае 2019 года у украинцев будут дополнительные выходные - 1 и 9 числа - по случаю Дня труда и Дня победы.
Также в госучреждениях рабочий день 8 мая, в среду, будет сокращенным на 1 час.
Календарь на май 2019:
- общее количество календарных дней - 31;
- рабочие дни - 21;
- выходные в мае - 10 (1, 4, 5, 9, 12, 18, 19, 25, 26); 1 и 9 мая - дополнительные.
Смотрите также, как будут отдыхать украинцы в апреле.
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