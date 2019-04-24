Кому нельзя есть манго [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Манго - не только вкусный, но и полезный фрукт, который все чаще появляется на полках наших магазинов. Однако стоит помнить о том, что в некоторых случаях есть манго опасно. Об этом пишет edaplus.info.
Опасные свойства манго:
- После употребления манго не рекомендуется в течение двух часов пить алкогольные напитки.
- Также нельзя манго людям с индивидуальной непереносимостью и аллергией.
- А если человек обладает чувствительной слизистой, то этот фрукт также нежелателен.
- Кожица манго тоже может стать для некоторых людей аллергеном, у них могут опухнуть губы и появиться сыпь на коже. Но сам плод при этом есть можно. А очищать манго стоит в перчатках.
Читайте также Кому нельзя есть семечки
- Недозрелые плоды манго в случае переедания могут вызывать колики, раздражение слизистых желудка и дыхательных путей.
- Спелые плоды, употребленные в чрезмерных количествах, могут вызывать запоры, лихорадку, засорение желудка и крапивницу.
Смотрите также, кому нельзя есть чеснок. Также мы писали, кому стоит отказаться от консервации.
по теме
Prev Next
19 апреля 2019 12:49
Поздний ужин смертельно опасен
У людей, которые пропускают завтрак и едят перед сном, увеличивается риск смерти от сердечного приступа
11 апреля 2019 03:26
Супрун назвала убийцу №1: с этим сталкивается каждый украинец
Ульяна Супрун предупредила украинцев о том, что неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей
09 апреля 2019 07:26
Кому нельзя есть петрушку
Петрушка очень богата витаминами, особенно A, C, E, PP и группы В
24 апреля 2019 15:22
В Украине запретили жизнненоважное лекарство
В Украине запретили популярное лекарство о рака