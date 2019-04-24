Манго - не только вкусный, но и полезный фрукт, который все чаще появляется на полках наших магазинов. Однако стоит помнить о том, что в некоторых случаях есть манго опасно. Об этом пишет edaplus.info.

Опасные свойства манго:

После употребления манго не рекомендуется в течение двух часов пить алкогольные напитки.

Также нельзя манго людям с индивидуальной непереносимостью и аллергией.

А если человек обладает чувствительной слизистой, то этот фрукт также нежелателен.

Кожица манго тоже может стать для некоторых людей аллергеном, у них могут опухнуть губы и появиться сыпь на коже. Но сам плод при этом есть можно. А очищать манго стоит в перчатках.

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Недозрелые плоды манго в случае переедания могут вызывать колики, раздражение слизистых желудка и дыхательных путей.

Спелые плоды, употребленные в чрезмерных количествах, могут вызывать запоры, лихорадку, засорение желудка и крапивницу.

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