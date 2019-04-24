21 апреля 2019 года прошел второй тур президентских выборов в Украине. По результатам экзит-полов Владимир Зеленский стал президентом, набрав больше 73% голосов. В связи с этим он ушел из ряда телевизионных программ, в которых ранее был ведущим, актером и режиссером-постановщиком. О том, кто займет его место пишет kvartal95.com.

Так, новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой, которые также является одним из тренеров этого проекта, созданного студией "Квартал 95" и Drive Production. Но поскольку одновременно тренировать и вести программу Евгений не сможет, место тренера в его команде займет другой судья.

В самом популярном и долгоиграющем проекте студии - "Вечерний Квартал", который неоднократно признавался "Лучшей юмористической программой" страны, также появятся новые, но уже знакомые телезрителям лица. Это участники команды "Днепр", актеры и ведущие - Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.

В дальнейшем постановкой номеров "Вечернего Квартала" будут заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

Что касается проекта "Рассмеши комика", в детской версии Владимира заменил Юрий Ткач, съемки с его участием уже состоялись. А вот кто займет место Владимира во взрослой версии, станет известно ближе к съемкам нового 16-го сезона проекта, который запланирован на осень.

Смотрите также, что известно о новом президенте Украины Владимире Зеленском.