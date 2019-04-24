Міжнародний канал продажу важких наркотиків ліквідували правоохоронці в Києві. Наркодилери готували рекордну партію до перевезення у країни Євросоюзу. Заробляли на цьому мільйони доларів.

Детальніше розкаже Даніїл Снісар.

Спецоперацію із затримання членів міжнародного наркоугруповання оперативники провели вночі. Ділки винаймали приватний будинок, там і ховали заборонені речовини. Правоохоронці вилучили понад 200 кілограмів героїну. Ще 100 - під час спроби транспортування партії в одну з країн Євросоюзу. У результаті рейду затримали шістьох осіб.

"Наймолодшому члену даного угруповання не виповнилося й 30 років. Це 28-річний азербайджанець - студент. Та всі інші - це наркозлочинці. Усі громадяни Туреччини, віком до 60 років. Кожен з них відповідав за свій напрямок роботи. Одна частина постійно знаходилася на території України - займалася підприємницькою діяльністю під прикриттям", - повідомив Андрій Кіхтенко, директор департаменту з протидії наркозлочинності Національної поліції.

Вартість вилучених наркотиків більш як 25 мільйонів доларів, - розповіли в Нацполіції. Україну члени наркокартелю використовували як транзитну територію. Заборонені речовини транспортували з Афганістану. І вже з нашої держави наркокур'єр доставляв психотропи в країни Європи.

"Героїн приховувався від митного контролю або в овочах і фруктах, або в спеціально обладнаних потайних відділеннях вантажівок. Продовжуються слідчі дії, з метою встановлення інших учасників наркоугруповання, які перебувають, як на території нашої держави, так і за її межами - для притягнення в подальшому їх до кримінальної відповідальності", - зазначив Андрій Кіхтенко, директор департаменту з протидії наркозлочинності Національної поліції.

Затриманим іноземцям загрожує в'язниця. Організаторам злочинного бізнесу світить від 9 до 12 років за гратами.

"Це не вперше, я думаю і не в останнє працює Департамент протидії наркозлочинності. Це результат реформування нашого підрозділу. Це результат нашої наполегливості, наших дій, спрямованих на документування саме злочинних угруповань", - підкреслив В'ячеслав Аброськін, заступник голови Національної поліції.

Таке викриття злочинного угруповання - друге за останній місяць. Наприкінці березня правоохоронці також вилучили велику партію героїну. Результат двох спецоперацій - майже тонна наркотиків загальною вартістю понад півтора мільярда гривень.