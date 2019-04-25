Заместитель Луценко подал в отставку [ Редактировать ]
Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщается на его Facebook.
Также Енин в комментарии "Интерфакс-Украина" отметил, что "сделал выбор в пользу своих принципов". Он добавил, что в политику не собирается.
Енин был назначен заместителем генерального прокурора Украины в июне 2016 года.
Ранее сообщалось, что глава Нацполиции Одесской области подал в отставку, а также четвертый глава ОГА уходит в отставку.
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