Страстная пятница 2019: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Страстная или Великая пятница традиционно наступает за два дня до Пасхи. Поскольку Пасха в 2019 году отмечается 28 апреля, то Страстная пятница припадает на 26 апреля.
После Чистого четверга, когда велись все работы по дому, в Страстную пятницу следует отказаться от любой работы, особенно от шитья, вязания, стирки и уборки.
В пятый день Страстной недели в церкви вспоминают о суде, распятии и крестной смерти Иисуса Христа. В православии на утренней службе читаются "12 Евангелий" Святых Страстей Христовых, а на вечерней выносится плащаница и поется Канон о распятии Господа и "На плач Пресвятой Богородицы".
В Великую пятницу пост особенно строгий, в этот день принято ничего не есть до самого выноса плащаницы на вечернем богослужении.
Приметы в Страстную пятницу
- Если в Страстную пятницу небо звездное – будет хороший урожай зерновых, а вот если весь день облачно, "хлеб будет с бурьяном", т.е. год будет неурожайным.
- Если перевозить пчел в Страстную пятницу, они непременно погибнут.
- В Страстную пятницу нельзя плевать на землю. В народе говорят, что кто плюнет на землю – от того на весь год все святые отвернутся.
- Если в Страстную пятницу испечь пасхальный кулич, он очень долго не зачерствеет и не заплесневеет, а еще излечит от многих болезней.
- Если младенца отлучить от материнской груди в Страстную пятницу, то ребенок будет расти сильным и здоровым.
- Если в Страстную пятницу постирать белье и вывесить его сушиться, то на нем проявятся следы крови.
- Только петрушка, посеянная в Страстную пятницу, дает двойной урожай.
- В Страстную пятницу можно узнать, есть ли в доме порча и "наговоренная" вещь. Для этого дом обходят с горящей свечой, принесенной из церкви. Считается, что в том месте, где пламя свечи начнет трещать, и находится заговоренный предмет.
Читайте также, что нельзя делать в Страстную пятницу.
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