Страстная пятница: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
Страстной или Великой называют пятницу последней недели Великого поста перед Пасхой. В 2019 году Страстная пятница выпадает на 26 апреля.
Страстная пятница – самый строгий день Великого поста. В этот день нужно воздерживаться от принятия пищи до совершения церковного обряда выноса Плащаницы. После этого можно есть только хлеб и пить только воду.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
- В этот день категорически запрещено работать по дому. Уборку нужно закончить в Чистый четверг.
- Готовить тоже нежелательно. Нельзя прикасаться к острым металлическим предметам в доме: не занимайтесь шитьем и вышивкой, ничего не режьте. Хлеб можно только разламывать.
- Кроме того, большим грехом считается работа на земле. В этот день нельзя ничего садить. Говорят, если посеять пшеницу или посадить что-либо в этот день, урожая не будет.
- В Страстную пятницу необходимо воздержаться от алкоголя и плотских утех. Люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками. А зачатые в Страстную пятницу дети рождаются больными или становятся преступниками.
- Для сохранения здоровья в этот день необходимо отказаться от стрижки, окраски волос и других косметических процедур.
- Дни рождения и другие праздники, выпадающие на Страстную пятницу, лучше перенести. Это день скорби, поэтому веселье не приветствуется.
Читайте также, что нужно святить на Пасху.
по теме
Великий вторник: что можно делать 23 апреля
В Великий вторник все верующие вспоминают проповедь, которую читал Христос в храме в городе Иерасулим
Чистый четверг 25 апреля: что обязательно нужно сделать
Чистый четверг - это последний четверг Великого поста, который приходится на Страстную неделю
Чистый четверг: что нельзя делать 25 апреля
В 2019 году украинцы отмечают Чистый четверг 25 апреля. Что нельзя делать в этот день - читайте в нашем материале
Чистый четверг: как очистить дом и привлечь удачу
Один раз в году, за три дня перед Пасхой наступает очень значимый день - Чистый четверг
Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду
Обычно гадали в этот день на погоду и урожай