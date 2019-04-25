Страстной или Великой называют пятницу последней недели Великого поста перед Пасхой. В 2019 году Страстная пятница выпадает на 26 апреля.

Страстная пятница – самый строгий день Великого поста. В этот день нужно воздерживаться от принятия пищи до совершения церковного обряда выноса Плащаницы. После этого можно есть только хлеб и пить только воду.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

В этот день категорически запрещено работать по дому. Уборку нужно закончить в Чистый четверг.

Готовить тоже нежелательно. Нельзя прикасаться к острым металлическим предметам в доме: не занимайтесь шитьем и вышивкой, ничего не режьте. Хлеб можно только разламывать.

Кроме того, большим грехом считается работа на земле. В этот день нельзя ничего садить. Говорят, если посеять пшеницу или посадить что-либо в этот день, урожая не будет.

В Страстную пятницу необходимо воздержаться от алкоголя и плотских утех. Люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками. А зачатые в Страстную пятницу дети рождаются больными или становятся преступниками.

Для сохранения здоровья в этот день необходимо отказаться от стрижки, окраски волос и других косметических процедур.

Дни рождения и другие праздники, выпадающие на Страстную пятницу, лучше перенести. Это день скорби, поэтому веселье не приветствуется.

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