В четверг, 25 апреля, на "Площади звезд" возле ТЦ "Gulliver" появилась новое имя. На 19-й звезде увековечили певицу и поп-деву украинского шоу-бизнеса Олю Полякову. На открытие, кроме самой виновницы торжества, пришли Юрий Ткач, Снежана Егорова и Андре Тан, сообщает "Информатор".

За своей звездой Оля Полякова приехала на белом лимузине.

Полякова уже несколько лет не сходит с олимпа украинского шоу-бизнеса. Ее песни становятся хитами, а актерские данные и чувство юмора высоко ценится зрителями. Именно об этом и упоминал на церемонии самый известный модельер Украины Андре Тан. Он сказал, что ее умение быть яркой и смеяться над собой - является примером для всего бомонда нашей страны.

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Ведущим мероприятия стал артист Иван Люленов. Это не удивительно, ведь их дуэт с Ольгой Поляковой был самым обсуждаемым в одном из ТВ-проектов.

С Поляковой была также ее дочь и два темнокожих охранника. После слов благодарности и открытия новой, девятнадцатой звезды, певица получила вторую, которая останется с ней, а после еще долго фотографировалась с толпой поклонников. Вскоре там же увековечат имя Валерия Лобановского - великого тренера футбольного клуба "Динамо".

Раньше сообщалось о том, что Полякова в откровенном мини взбудоражила сеть. А дочь Поляковой на пилоне взбудоражила сеть.