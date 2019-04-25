Знаменитая российская певица Алла Пугачева плохо себя чувствует из-за того, что страдает от диабета. Об этом российским СМИ рассказал режиссер Марк Рудинштейн.

Журналисты также отметили, что примадонне было сложно так долго выступать и танцевать на своем концерте в Кремле 17 апреля.

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Ранее у Пугачевой был диагностирован диабет и у певицы также имеются проблемы с сердцем.

Рудинштейн рассказал, что у него диабет, и он 10 лет уже принимает инсулин. При этом режиссер часто ложится в больницу.

"Это нельзя, то нельзя, кому нужна такая жизнь? Вот и позволяю себе иногда маленькие слабости - мороженое например. У Пугачевой тоже диабет и тоже, говорят, она плоха", - сообщил Рудинштейн.

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