Владимир Зеленский заявил, что его команда разработала законопроект, который восстановит ответственность за незаконное обогащение. Об этом он сообщил во время встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, передает пресс-служба Зеленского.

Так, Линкявичус напомнил, что Запад особенно внимательно следит за борьбой с коррупцией в Украине.

"Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение противоречит обязательствам Украины перед Евросоюзом", - отметил министр.

В свою очередь, Зеленский сообщил, что его командой разработан соответствующий законопроект, который восстановит ответственность за незаконное обогащение.

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