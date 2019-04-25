Незаконное обогащение: Зеленский рассказал о новом законе [ Редактировать ]
Владимир Зеленский заявил, что его команда разработала законопроект, который восстановит ответственность за незаконное обогащение. Об этом он сообщил во время встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, передает пресс-служба Зеленского.
Так, Линкявичус напомнил, что Запад особенно внимательно следит за борьбой с коррупцией в Украине.
"Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение противоречит обязательствам Украины перед Евросоюзом", - отметил министр.
В свою очередь, Зеленский сообщил, что его командой разработан соответствующий законопроект, который восстановит ответственность за незаконное обогащение.
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