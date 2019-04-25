"Победа есть, а полномочий нет": Зеленский выступил с заявлением (видео) [ Редактировать ]
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам и объяснил ситуацию, которую сейчас создают в ЦИК.
"Победа есть, а полномочий нет. Кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я объясню: ЦИК затягивает официальное оглашение результатов. Почему? Чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения инаугурации, чтобы инаугурация была после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать про роспуск Верховной Рады. Хотя мне кажется, что это не справедливо. Президент, у которого доверие - 73% имеет хотя бы право думать об этом и имеет право иметь эту возможность. Система боится, а это значит одно- мы всех победим, все будет хорошо даже не 73%, а на все - 100%", - сказал Зеленский.
Раньше сообщалось о том, что в Конституционном суде в четверг, 25 апреля, заявили, что информация о возможном срыве инаугурации новоизбранного президента из-за увольнения главы КСУ Станислава Шевчука не соответствует действительности. А в штабе Зеленского назвали дату инаугурации.
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