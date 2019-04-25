Под Луганском на шахте прогремел мощный взрыв, есть погибшие [ Редактировать ]
В Луганской области на оккупированной территории прогремел мощный взрыв на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка, сообщает "ТАСС".
Обстоятельства происшествия уточняются, а по данным местных СМИ, погибли 19 человек.
"Схидкарбон" является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района Луганской области. Из-за боевых действий шахта не работала из 2014 года, однако в января 2018 года она возобновила производственную деятельность.
Ранее мы сообщали, что десятки шахтеров оказались в смертельной ловушке.
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