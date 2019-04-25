В Луганской области на оккупированной территории прогремел мощный взрыв на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка, сообщает "ТАСС".

Обстоятельства происшествия уточняются, а по данным местных СМИ, погибли 19 человек.

Читайте также Под Львовом на шахте погиб горняк

"Схидкарбон" является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района Луганской области. Из-за боевых действий шахта не работала из 2014 года, однако в января 2018 года она возобновила производственную деятельность.

Ранее мы сообщали, что десятки шахтеров оказались в смертельной ловушке.