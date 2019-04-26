Молодые родители Регина Тодоренко и Влад Топалов не стесняются показаться смешными, нелепыми или некрасивыми, публикуя на своих страницах в социальных сетях домашние фото и видео без грима и ретуши.

Влад показал домашнее видео, на котором они, сонные, лежат в постели вместе с пятимесячным сыном Михаилом. Малыш проснулся в пять утра, и родители вынуждены были развлекать его.

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Лицо сына они по-прежнему не показывают, снимают мальчика только со спины.

"Время пять утра. Михаил, мы вам так признательны, что вы не даете нам спать", - говорит в ролике 33-летний Топалов. Под видео он написал, что "Дети - это цветы жизни. "Собери букет и подари бабушке!" - пошутил музыкант.

"Скажи папе: "Веселое утро. Какое доброе и веселое утро". Шесть утра - это же так поздно. Надо было вставать в четыре", - говорит Тодоренко за кадром.

Поклонников звездной пары умилило такое домашнее видео, однако они задались вопросом, кто же их снимает.

Напомним, звезды расписались в октябре прошлого года. А пышную свадьбу планируют отгулять уже в мае.

Раньше сообщалось о том, что Регина Тодоренко впервые показала лицо ребенка. А также она похвасталась фигурой.