Топалов взбудоражил сеть постельным видео с Тодоренко [ Редактировать ]
Молодые родители Регина Тодоренко и Влад Топалов не стесняются показаться смешными, нелепыми или некрасивыми, публикуя на своих страницах в социальных сетях домашние фото и видео без грима и ретуши.
Влад показал домашнее видео, на котором они, сонные, лежат в постели вместе с пятимесячным сыном Михаилом. Малыш проснулся в пять утра, и родители вынуждены были развлекать его.
Лицо сына они по-прежнему не показывают, снимают мальчика только со спины.
"Время пять утра. Михаил, мы вам так признательны, что вы не даете нам спать", - говорит в ролике 33-летний Топалов. Под видео он написал, что "Дети - это цветы жизни. "Собери букет и подари бабушке!" - пошутил музыкант.
"Скажи папе: "Веселое утро. Какое доброе и веселое утро". Шесть утра - это же так поздно. Надо было вставать в четыре", - говорит Тодоренко за кадром.
Поклонников звездной пары умилило такое домашнее видео, однако они задались вопросом, кто же их снимает.
Напомним, звезды расписались в октябре прошлого года. А пышную свадьбу планируют отгулять уже в мае.
Раньше сообщалось о том, что Регина Тодоренко впервые показала лицо ребенка. А также она похвасталась фигурой.
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