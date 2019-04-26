Выходные уже совсем близко. Проведите их весело и активно. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве 27 апреля - 1 мая и выбирайте то, что вам по душе.

In Flames

Пионеры мелодичного дэт-метала из Швеции In Flames едут к украинским фанатам с новым альбомом. Пластинка получила название I, The Mask и вышла 1 марта.

Над тринадцатой студийной пластинкой In Flames работали в течение 2018 года. Для работы собралась действительно "звездная" команда - номинант на премию Грэмми продюсер Говард Бенсон и ее лауреаты Крис Лорд-Элджи и Тед Дженсен, которые занимались сведением и мастерингом.

Когда: 29 апреля, 20:00

Где: Stereo Plaza, проспект Лобановского, 119

Сколько стоит: от 1090 гривен

"Подпольный стендап"

"Подпольный Стендап" в Golden Gate Pub - это бурная смесь ирландской культуры и киевского андеграунда. В этот вечер раздавать классное настроение со сцены будут: Свят Загайкевич, создатель "Подпольного", Сергей Липко, победитель шоу "Рассмеши Комика", Василий Байдак, полуфиналист второго сезона "Лиги Смеха", а также Андрей Щегель - победитель московского фестиваля "Инди Комики 2016".

Когда: 27 апреля, 19:00

Где: Golden Gate, улица Золотоворотская, 15

Стоимость: 150 - 250 грн

Концерт Smooth Operation

В этот вечер на одной сцене соберутся сразу четыре саксофониста, чтобы сыграть легендарные композиции в стилях джаз, R’n’B и фанк. Smooth Operation играют и сотрудничают с такими музыкантами как DePhazz, Jamala, Blooms Corda, Константин Меладзе. Их музыка - это уникальные аранжировки и особенный грув саксофона. Если вам нравятся джаз и все смежные с ним направления - обязательно приходите в Caribbean Club 27 апреля.

Когда: 27 апреля, 19:00

Где: Caribbean Club, улица Симона Петлюры, 4

Стоимость: 150 - 450 грн / купить билет

Фильм "От Земли к Вселенной"

Фильм "От Земли к Вселенной" - это увлекательное путешествие вдоль планет Солнечной системы, Млечного пути и мест зарождения звезд. Вы не только насладитесь красивыми видами в условиях полнокупольного кинотеатра, но и узнаете много нового о Вселенной: от теорий и мифов древних греков до современных миссий в далекий космос.

Когда: 28 апреля, 20:00

Где: "Телепорт360", ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

Стоимость: 120 грн / купить билет

Спектакль "Украденное счастье"

"Украденное счастье" - одна из известнейших пьес Ивана Франко и классика украинской драматургии. Режиссерское трактование Ивана Уривского предало ей мистической атмосферности и напряженного ожидания. Если вы неровно дышите к украинской литературе и театральному искусству - приходите на спектакль 1 мая.

Когда: 1 мая, 19:00

Где: Театр Золотые ворота, улица Шелковичная, 7а

Стоимость: 220 грн / купить билет

Aniko Dolidze Big Band

30 апреля в Международный день джаза Aniko Dolidze Big Band презентует новую программу Ella & Duke в Caribbean Club Concert Hall. Волшебная Анико Долидзе представит две грандиозные фигуры джазовой музыки в одном концерте - Эллу Фицджеральд и Дюка Эллингтона.

30 апреля в Caribbean Club Concert Hall вживую прозвучат хиты зрелого периода студийного творчества Эллы Фитцжеральд. Это песни из так называемых альбомов-сонгбуков, которые Элла посвящала известным композиторам.

Проект Aniko Dolidze Big Band - это удивительный вокал Анико в сопровождении музыкантов виртуозов. Пять саксофонов, четыре тромбона, четыре трубы, фортепиано, бас, гитара, ударные и единственная в Украине женщина бэнд-лидер.

Эпичный спектакль по произведению Леся Подервянского

Самая скандальная постановка по пьесе Леся Подервянского снова в Киеве! 3 мая в Caribbean Club Concert Hall покажут эпичный спектакль "Репка, або х*лі тут не ясно" с блестящим Алексеем Вертинским в главной роли.

Этот спектакль показывают редко - не более двух раз в году. И каждый раз это аншлаг. 3 мая 2019 года его можно будет увидеть на сцене Caribbean Club Concert Hall, начало в 19:00 по киевскому времени. Интересно, что перед спектаклем для зрителей споет загадочный исполнитель по имени Gray. И, как обещано организаторами, его песни настроят публику на позитив.

Ну, а билеты можно купить здесь.Желаем вам отлично провести время, однако помните, что есть ряд вещей, которые запрещено делать на Пасху, а также смотрите, что запрещено делать в церкви в этот день. Кроме того, мы писали, как необычно покрасить яйца к празднику.