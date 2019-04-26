Гройсман подтвердил встречу с Зеленским: о чем говорили политики [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Интер" подтвердил встречу с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским в офисе "Квартала".
"Мы говорили о жизни, о стране. О будущем нашей страны. Это самое главное", - сказал премьер-министр.
Напомним, украинские СМИ массово распространяли информацию о том, что премьер-министр Гройсман и новоизбранный президент Зеленский провели тайную встречу.
Раньше сообщалось о том, что Гройсман заявил, что снижение цен на газ пройдет в несколько этапов.
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