Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Интер" подтвердил встречу с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским в офисе "Квартала".

"Мы говорили о жизни, о стране. О будущем нашей страны. Это самое главное", - сказал премьер-министр.

Напомним, украинские СМИ массово распространяли информацию о том, что премьер-министр Гройсман и новоизбранный президент Зеленский провели тайную встречу.

Раньше сообщалось о том, что Гройсман заявил, что снижение цен на газ пройдет в несколько этапов.