Снижение цен на газ пройдет в несколько этапов - Гройсман [ Редактировать ]
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что снижение цены на газ на 300 гривен с 1 мая может быть не последним, сообщает "Европейская правда".
"На прошлом заседании правительства я сказал, что если "Нафтогаз" не снизит цену на газ, исходя из того, что рыночная цена снизилась, то я предложу правительства уволить главу правления "Нафтогаза" (Андрея Коболева - ЭП)", - сказал Гройсман.
"В понедельник НАК заявил, что они снижают с первого мая на 300 гривен цену за тысячу кубов. Я думаю, что это не последнее снижение, рынки показывают снижение. И дальше будем смотреть, как открыто будет действовать "Нафтогаз", - добавил он.
Раньше сообщалось о том, что валовый доход Украины значительно вырос. А также в Украине существует категория людей, которая с помощью декларации об имуществе может вернуть часть уплаченного налога на доходы, это и называется налоговая скидка.
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