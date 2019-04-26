Центральная избирательная комиссия объявит результаты второго тура президентских выборов 30 апреля. Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, пишут "Українські Новини".

В пятницу, 26 апреля, ЦИК объявил результаты голосования в заграничном избирательном округе и закрыл беспрерывное заседание, длившееся с 22 апреля.

Следующим этапом должно стать составление протокола о результатах выборов президента.

По словам Бернацкой, подписание протокола и официальное оглашение результатов выборов запланировано на 30 апреля.

На уточняющий вопрос агентства, с чем связано четырехдневное промедление секретарь ЦИК пояснила, что необходимо изучить поступившие в последние дни протоколы окружных комиссий, а также дождаться истечения законного срока для их обжалования.

"Только сегодня приняты последние протоколы с мокрыми печатями. Сейчас мы их будем обрабатывать. Кроме того, по закону на обжалование есть 5 дней после подписания протокола окружной комиссией. Нам необходимо дождаться, нет ли никаких исков. Сегодня председатель комиссиии направила в суды запросы, чтобы предоставить нам эту информацию. Как раз закончится 5-дневный период на обжалование последних протоколов. Мы попросили предоставить нам информацию на 10:00 30 апреля и ориентировочно в 12:00 30 апреля мы объявим результаты", - пояснила она.

По закону ЦИК обязан объявить результаты выборов не позднее 1 мая.

Если они будут объявлены 30 апреля, то инаугурация избранного Президента должна будет состояться не позднее 30 мая.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский обвинил ЦИК в затягивании объявления результатов выборов, чтобы лишить его возможности распустить парламент. В ЦИК ответили, что обвинения беспочвенными и работают в беспрецедентно быстром режиме.