ЦИК назвал дату объявления результатов выборов [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия объявит результаты второго тура президентских выборов 30 апреля. Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, пишут "Українські Новини".
В пятницу, 26 апреля, ЦИК объявил результаты голосования в заграничном избирательном округе и закрыл беспрерывное заседание, длившееся с 22 апреля.
Следующим этапом должно стать составление протокола о результатах выборов президента.
По словам Бернацкой, подписание протокола и официальное оглашение результатов выборов запланировано на 30 апреля.
На уточняющий вопрос агентства, с чем связано четырехдневное промедление секретарь ЦИК пояснила, что необходимо изучить поступившие в последние дни протоколы окружных комиссий, а также дождаться истечения законного срока для их обжалования.
"Только сегодня приняты последние протоколы с мокрыми печатями. Сейчас мы их будем обрабатывать. Кроме того, по закону на обжалование есть 5 дней после подписания протокола окружной комиссией. Нам необходимо дождаться, нет ли никаких исков. Сегодня председатель комиссиии направила в суды запросы, чтобы предоставить нам эту информацию. Как раз закончится 5-дневный период на обжалование последних протоколов. Мы попросили предоставить нам информацию на 10:00 30 апреля и ориентировочно в 12:00 30 апреля мы объявим результаты", - пояснила она.
По закону ЦИК обязан объявить результаты выборов не позднее 1 мая.
Если они будут объявлены 30 апреля, то инаугурация избранного Президента должна будет состояться не позднее 30 мая.
Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский обвинил ЦИК в затягивании объявления результатов выборов, чтобы лишить его возможности распустить парламент. В ЦИК ответили, что обвинения беспочвенными и работают в беспрецедентно быстром режиме.
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