Донбас знову без перемир'я. Спроби дипломатів досягти припинення вогню на Великдень не увінчалися успіхом через позицію Росії - там не гарантували, що бойовики припинять стріляти.

А ще, діють давно перевіреними методами - провокацій та дезінформації.

Далі - репортаж нашого воєнкора Ірини Баглай із передової.

Шлях на передову - це бездоріжжя Світлодарської дуги. Армійська таблетка прискорює швидкість на ділянках, де у ворога - ми, як на долоні.

"Командира батальона тут обстреляли из ПТУРа и водовоз обстреляли, воду, когда ребята привозили".

На фронті без змін. Ані політичні баталії, ані оголошення чергового перемир'я не впливають на передову:

"Стріляють постійно - як до виборів, так і після"

"Пару приходов, черный дым поднялся. - Що там? Снова обстреливают"

За годину ми нарахували 4 вибухи. І це - вдень! За звуком військові визначають - то постріли зі станкового протитанкового гранатомета. Калібр майже тотожний мінометним мінам - 73 мм.

"Якщо вони в бойничку попадають - они уничтожают огневые засобы, плюс живую силу. То есть, вреда от него много", - говорить позивний "Фокс", військовослужбовець Збройних сил України.

Весь горизонт навпроти наших позицій всіяний вогневими точками ворога. Та основну зброю бойовики тримають подалі, ховаючи її за хатами мирних жителів:

"Вот оттуда - каждую ночь начинает прилетать. Бачите, ще один СПГ спрацював, це працюють з села. Ось вам перемир'я".

Вогневі позиції біля будинків мешканців на окупованій території підтверджують у звітах і спостерігачі ОБСЄ. Ось у цьому йдеться про Обстріл, під час якого зазнала поранень 11-річна дівчинка з села Золоте-5.

"20 квітня повідомила членам патруля, що 14 квітня ввечері вона чула гучний вибух біля свого будинку - на непідконтрольній території. Вона побігла до вітальні, щоб забрати свою доньку у безпечне місце, і з вуха дівчинки тече кров. Мати викликала "швидку". Дитину спочатку відвезли до лікарні непідконтрольного Первомайська, потім - до Луганська. Там підтвердили поранення вуха. А команда місії ОБСЄ зафіксувала позиції бойовиків за 300 м від цього будинку".

"20 квітня жінка (у віці від 30 до 39 років) повідомила членам патруля СММ, що 14 квітня, приблизно о 19:30, вона чула гучний вибух біля свого будинку № 9 на вулиці Лізи Чайкіної в н.п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 58 км на північний захід від Луганська), та що після того, як вона побігла до вітальні й забрала свою 11-річну доньку в безпечне місце, вона побачила, що з вуха дівчинки текла кров. Співрозмовниця сказала, що вона викликала швидку допомогу, яка доправила дівчинку до лікарні в н.п. Первомайськ (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська). За словами жінки, 15 квітня її доньку доправили до лікарні в Луганську, де було необхідне обладнання для проведення обстеження дівчинки. Головний лікар лікарні в Первомайську підтвердив інформацію про те, що 14 квітня до них з пораненням вуха доправили 11-річну дівчинку з Золотого-5 (Михайлівки). 16 квітня чоловік (у віці від 50 до 59 років), який проживає на другому поверсі будинку № 9 на вулиці Лізи Чайкіної, повідомив спостерігачам про те, що 14 квітня дівчинка, яка проживає на першому поверсі, отримала поранення вуха в результаті обстрілу. Команда Місії зафіксувала позиції збройних формувань на відстані 300 м від цього будинку.

"Я сидела за компьютером у себя дома и тут взрыв, полетели осколки в меня"

Як зазначив лікар з того ж відео-сюжету пропогандистських ЗМІ - стан дівчинки вже задовільний. А от про звіт ОБСЄ і про те, що бойовики саме під будинком й обладнали свої вогневі точки - у матеріалі ані слова. Наражати мирних мешканців на небезпеку, а потім називати це атакою українських армійців - популярна тактика противника.

"Як дівчинка могла знаходиться за 300 метрів від позицій бойовиків - звісно, автоматна черга безпорядочне ведення вогню - воно нанесло шкоди дівчинці. Безпосередньо в зоні бойових дій з української сторони немає жодної цивільної особи, що стосується ворожої сторони - ми бачимо у них не має абсолютно контролю і заборони перебування цивільних осіб в районі, де ведуться бойові дії", - наголосив Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил.

При детальному вивчені відстані, профілю, тактико-технічних характеристик застосованого озброєння і напрямку ведення вогню. А також з диспозицій підрозділів Об'єднаних сил та збройних формувань Російської Федерації, є очевидним, що українська сторона не причетна до обстрілу мирних мешканців Золотого-5.

У штабі ООС вважають, що бойовики могли навмисно обстріляти окуповане село.

"Постріляють в наш бік, ми не відповідаємо, розвертають і починають стріляти у свій бік, ніби-то - це наша робота і фіксують - нащо трасерами - щоб це було видно", - розповідає позивний "Скеля", військовослужбовець Збройних сил України.

Активізувались ворожі диверсанти й в тилу - на підконтрольній території. Наші розвідники затримали одного такого невдаху. Ним виявився бойовик 100-тої окремої мотострілецької бригади збройних формувань Росії. Окрім холодної зброї у нього виявили набір для розмінування:

"Можна зробити розтяжку, або кошку з допомогою якої можна обезвредить вибухові пристрої".

Родом із Білогородскої області, що межує з Луганською та Харківською, 43-річний Сергій розповів - 12 днів сидів у лісосмузі. Сам прийшов стежками з окупованого Донецька - попри те, що всі поля там заміновані:

"Сколько раз ты так ходил по минным полям? - 7-8… - Ты вот сейчас можешь свою дорогу по памяти - если я захочу с тобой пеше пройти? - Пеше могу, если ты ногами не устанешь. Их там нету - нету мин. - Бери "тормозки", пошли, - я тебе что, против? Меня не напугаешь ходуном".

Пройтись навіть в один бік цими полями неможливо, - впевнені українські сапери. Їм добре відомо, скільки на цих ділянках мін і розтяжок.

"Міна ПМ2 розрахована для того, щоб нанести незначне ушкодження. Це такий стратегічний хід - щоб не знищити військовослужбовця, а зробити його 300-м. На полі боя з'являється 300, - то, відповідно, коло нього йде скупчення, як мінімум, ще 2 військовослужбовця, які надають допомогу", - розповідає Руслан, військовослужбовець Збройних сил України.

І тут на них уже в засідці нерідко чатує снайпер. Це теж - одна із підступних і добре відомих українським воякам тактик ворога.