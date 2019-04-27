Пасха-2019: приметы и суеверия [ Редактировать ]
В 2019 году Пасха выпала на 28 апреля. В народе верят, что в этот день погода может подсказать, какими будут лето и урожай. Или что определенные обряды на Воскресение Христово помогут стать счастливее, богаче, удачливее.
Приметы и суеверия на Пасху
- На Пасху девушки рано утром идут к церковной колокольне. Они могут загадать желание, звоня в колокол, и оно обязательно сбудется
- Если день рождения ребенка совпал с Пасхой, то он будет очень счастливым и знаменитым, не будет болеть
- Если зазывать сватов в пасхальную неделю, то брак будет удачным
- Также существуют приметы на Пасху, связанные с финансовым благополучием. Чтобы в семье был достаток, в церковь нужно пойти всем ее членам, а после службы сразу идти домой. Там хозяйка должна всех накормить. Также, чтобы привлечь деньги в дом, нужно накормить птиц крошками освященного хлеба после утреней трапезы. Если с праздничного стола случайно упал на пол кусочек паски - это к богатству
- Если в пасхальное утро встретить восход солнца, то на протяжении года беды будут обходить дом стороной
- Незамужней девушке услышать пение кукушки - к скорому замужеству и появлению наследников
- Если в понедельник после Пасхи погода ясная и теплая, то год будет урожайным. А если холодная Пасха, то приметы гласят: зима будет суровой и морозной
- Есть приметы и при выпечке паски. Чтобы она вышла пышной и вкусной, в доме должно быть тихо и спокойно. Нельзя громко говорить или ругаться
- Если на Пасху разбилась посуда - грядут болезни и неприятности в семье
- Если на Пасху чешутся брови или губы – скоро будет свадьба или свидание с суженым
- Ясная и звездная ночь на Пасху - к скорым заморозкам
- Непогода в день Пасхи - к дождливой весне
Читайте также, что нельзя святить в церкви на Пасху.
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