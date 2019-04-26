Воскресение Хрестово - это христианский праздник, посвященный воскрешению Христа. Именно со дня празднования Пасхи отчитываются дни до следующих праздников таких как, например, Троица или Лазарева суббота.

Начиная с 325 года дату празднования Пасхи рассчитывается по лунно-сонному календарю – в первое воскресенье после полнолуния, что наступает после весеннего равноденствия.вания пищеварительной системы, лучше отказаться от него.

Главным обрядом Пасхи является освящение корзинки и содержимого в ней. Накануне мы красим яйца, выпекаем куличи и готовим мясные закуски. Далее складываем это все в корзинки и идём на службу в церковь.

На Пасху не все можно святить

Самое основное, что должно быть в корзинке - это кулич. Он символизирует полноту жизни. Главное помнить, что выпекать куличи нужно в полной тишине и с хорошим настроением. К слову, а вы знаете какая разница между куличом и паской? Кулич принято выпекать из дрожжевого теста с изюмом или орехами, в то время как паска – это, скорее, из творожного теста и готовят ее очень редко, раз в год.

Еще один важный атрибут – это яйца. Их можно сварить в пищевом красителе, можно разукрасить, а можно воспользоваться наклейками – вариантов много, дело за фантазией. Яйца обозначают скрытую вечную жизнь.

Пасха 2019 приветствует в своих корзинках также и молочные изделия. Это может быть как молоко, так и кулич, тесто которого замешано из творога, например.

Что еще нам нужно? Символ достатка, здоровья и духа. А это соль и хрен. Далее по списку – мясо. Традиционно мы готовим либо буженину, либо колбасу. Но здесь стоит быть осторожными. В корзинку лучше не класть кровянку, ведь в ее составе есть кровь. А по церковным заповедям считается, что ее запрещено кушать.

Последнее в нашем разрешенном списке – это вино Кагор. Только этот алкогольный напиток можно посвятить. Ведь вино Кагор приносят в церковь даже на крещение ребёнка.

К слову, нельзя освящать другие виды спиртных напитков, продукты, содержащие в себе кровь, и деньги, золото и прочее материальное.

Когда вы уже пришли на службу, то займите удобное для вас место. Обычно, все прихожане становятся в ряд, ставят на асфальт свои корзинки, открывают их и ждут пока батюшка пройдет и обрызгает содержимое священной водой. Говорят, что нужно максимально раскрыть корзинку, чтобы в нее попало как можно больше священной воды. Так же не будет лишним, если капельки попадут и на вас.

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Пасха 2019 дает возможность прихожанам пройти обряд Причащения. Но это только для тех, кто накануне постился и исповедовались.

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