Ми відстежуємо переміщення Благодатного вогню. У Києво-Печерській Лаврі на нього чекає Юлія Жешко. Вона з нами на прямому зв'язку. Чи багато бажаючих отримати Благодатний вогонь зараз у Києво-Печерській Лаврі?

"Передусім, хочу зазначити - атмосфера в Києво-Печерській лаврі урочиста. Людей дедалі більшає. Усі чекають доки Благодатний вогонь доправлять із аеропорту Бориспіль. Привезти його має предстоятель української православної церкви Митрополит Онуфрій. І одразу, він роздасть Святий вогонь вірянам. Поки що цього не сталося. Люди чекають і ми будемо разом з ними чекати. За моєю спиною розпочалася святкова служба. Вона буде продовжуватися до 4 ранку, аж поки не розпочнуть священники святити великодні кошики. Ми будемо стежити за подіями і розкажемо про все завтра, о котрій привезли Благодатний вогонь та як минула сьогоднішня ніч", - Юлія Жешко, кореспондент.