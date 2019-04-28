Война на Донбассе: боевики бьют из гранатометов по украинским военным [ Редактировать ]
В течение субботы, 27 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военный получил ранения. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.
Как сообщается, боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.
Так, 10 обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группирования "Восток". Враг из минометов 82-го калибра, станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям ООС вблизи Повлополя, Чермалыка, Новоселовки Другой, Пищевика, Красногоровки, Лебединского, Песков и Новотроицкого.
Ранее мы писали о том, что возросло количество погибших на шахте Донбасса.
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