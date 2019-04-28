В Лос-Анджелесе из-за перестрелки пострадали люди: что произошло [ Редактировать ]
В городе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния произошла стрельба. Ранены пять человек, сообщают местные СМИ.
Известно, что инцидент произошел в субботу вечером, его подробности пока не приводятся. Но данный момент известно, что всех пострадавших госпитализировали. Один из раненых находится в критическом состоянии, двое - в тяжелом, еще двое получили легкие ранения.
Раньше сообщалось о том, что в американской синагоге прогремела стрельба. А в Мексике мужчина расстрелял посетителей бара.
по теме
Покушение на активиста в Каменском: что известно
В Каменском произошла перестрелка: пострадали люди
Европа и США готовы поддержать Зеленского
США и Европа заявили о поддержке Украины при любом президенте
Посольство Украины в США требует освобождения украинских моряков
Посольство США в Украине негативно высказалось о продлении ареста украинских военнопленных моряков
Мужчина пытался остановить жену трактором
Американка бросит супруга, а тот попытался остановить ее при помощи трактора
Американка совратила несовершеннолетних парней своих дочерей
Американка предстала перед судом за совращение несовершеннолетних