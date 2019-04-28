В городе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния произошла стрельба. Ранены пять человек, сообщают местные СМИ.

Известно, что инцидент произошел в субботу вечером, его подробности пока не приводятся. Но данный момент известно, что всех пострадавших госпитализировали. Один из раненых находится в критическом состоянии, двое - в тяжелом, еще двое получили легкие ранения.

Раньше сообщалось о том, что в американской синагоге прогремела стрельба. А в Мексике мужчина расстрелял посетителей бара.