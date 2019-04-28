В мире насчитывается около 5 тысяч языков, каждый из которых имеет свои правила. Однако некоторые из них настолько сложны, что выучить их дано далеко не каждому человеку. Интернет-журнал Factinteres пишет о 10 самых сложных языков в мире.

Исландский язык

Одним из самых трудных языков в плане произношения является исландский язык. Причем выучить этот язык полностью человеку вряд ли удастся, т.к. правильно передать фонетику способны только носители языка.

Финский язык

В финском языке насчитывается 15 падежей и несколько сотен личных глагольных форм и спряжений. Именно поэтому финский язык и причисляют к наиболее сложным языкам мира. Удивительно и то, что в финском языке нет форм будущего времени, но есть несколько форм прошедшего времени.

Навахо

Основой этого языка являются глагольные формы, которые изменяются в зависимости от лица и приставок. Помимо привычных гласных и согласных, в навахо имеются 4 тона: восходящий, нисходящий, высокий и низкий. Кстати говоря, американские военные использовали этот язык для шифрования информации.



В настоящий момент язык навахо находится под угрозой исчезновения, т.к. основными его носителями являются некоторые группы индейцев, которые в последнее время переходят на английский язык.

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Венгерский язык

В венгерском языке насчитывается 35 падежных форм. Также в этом языке достаточно много повторяющихся друг за другом гласных, что затрудняет произношение. Усложняет язык и наличие огромного количества суффиксов и частных правил.

Табасаранский язык

Табасаранский язык насчитывает 46 падежей, что и делает его одним из самых сложных языков мира. Этот язык является одним из официальных языков Дагестана. В этом языке достаточно много заимствований из разных языков мира, что лишь усложняет его. Примечательно и то, что в табасаранском языке отсутствуют предлоги.

Баскский язык

Наиболее древним языком Европы принято считать баскский язык. Им владеют жители Южной Франции и Северной Испании. В баскском языке насчитывается 24 падежные формы, которые не принадлежат ни к одной языковой ветви. В этом языке насчитывается около полумиллиона слов, которые изменяются различными суффиксами и префиксами. Из-за того, что этим языком владеет (и владело) достаточно мало людей, его использовали для шифрования информации во время Второй Мировой войны.

Эскимосский язык

Большое количество временных форм делают эскимосский язык одним из самых сложных в мире. В настоящее время насчитывается около 63 временных форм, но раньше их было больше. Падежные формы выстроены так, что слова могут приобретать до 200 флексий (изменение слова при помощи окончания, суффиксов и приставок). Эскимосский язык внесен в Книгу рекордов Гиннеса как наиболее трудная знаковая система.

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Русский язык

Основной сложностью русского языка принято считать наличие свободного ударения. Например, во французском языке ударение падает всегда на последний слов. В русском же языке ударение может быть как в начале, так и в конце слова. Причем многие слова имеют разный смысл при разном расположении ударения (например, оргАн и Орган).



Также в русском языке некоторые слова могут звучать одинаково, но иметь разные смыслы. Усложняет язык и огромное количество пунктуационных правил, от которых зависит смысловая нагрузка.

Арабский язык

Одной из самых сложных языковых систем в мире является арабский язык. В нем нет строчных букв и запрещены разрывы слов для переноса на письме. Одна буква в арабском языке может иметь до 4 разных написаний, в зависимости от ее расположения в слове. Также главной особенностью языка является то, что написание слов происходит справа налево.

В арабском языке не одинаково произносимых слов, т.к. тон произношения гласных зависит от их месторасположения. Также в арабском языке насчитывается 3 числа: единственное, множественное и двойственное.

Китайский язык

Самым сложным языком в мире является китайский язык. В современном китайском словаре насчитывается около 87 тысяч иероглифов. Причем многие иероглифы могут отличаться друг от друга совсем незначительно, но нести абсолютно иной смысл. Один иероглиф может означать как целое слово, так и всего одну букву.

Основная сложность языка состоит еще и в том, что человек, который слабо знает китайский язык, не сможет точно понять, что именно написано в тексте.

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