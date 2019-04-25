Ученые Калифорнийского университета создали имплант, который вживляют в мозг, после чего он сможет считать то, что человек хочет сказать и озвучить это.

Имплант перехватывает мозговые импульсы, которые отвечают за движения губ, языка и челюсти, после чего их обрабатывает программа и озвучивает слова.

Сейчас нельзя сказать, что технология работает идеально. Так, определенные звуки и звукосочетания программа различает лучше других.

Читайте также Ученые рассказали о подстерегающей человечество опасности

Исследователи надеются, что их разработка сможет помочь людям, которые потеряли способность говорить в результате травмы или болезни.

Ученые сфокусировались именно на декодировании того, что человек хочет сказать сейчас, поскольку расшифровать мысли очень сложно.

Разработка находится на ранней стадии и говорить о клинических тестированиях еще рано.

Раньше сообщалось о том, почему нельзя засыпать под телевизор. а также, к чему снится смерть согласно приметам.