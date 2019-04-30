На Рівненській атомній електростанції через пошкодження трансформатора напередодні ввечері сталася пожежа, - про це повідомляє прес-служба РАЕС. Через займання аварійно відключився третій енергоблок електростанції. Пожежу ліквідовано, її причини з'ясовують.

За шкалою оцінювання ядерних подій інцидент класифіковано рівнем "нуль/поза шкалою", - йдеться в повідомленні. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах норми, - наголосили в РАЕС.