На Рівненській АЕС через пожежу відключився третій енергоблок [ Редактировать ]
На Рівненській атомній електростанції через пошкодження трансформатора напередодні ввечері сталася пожежа, - про це повідомляє прес-служба РАЕС. Через займання аварійно відключився третій енергоблок електростанції. Пожежу ліквідовано, її причини з'ясовують.
За шкалою оцінювання ядерних подій інцидент класифіковано рівнем "нуль/поза шкалою", - йдеться в повідомленні. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах норми, - наголосили в РАЕС.
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